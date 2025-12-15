فاصله میان شعار و واقعیت پژوهش دانشگاهی به بازنگری جدی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه عصر دوشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به جایگاه پژوهش در منظومه آموزش عالی کشور اظهار کرد: اگرچه همواره در اسناد بالادستی و بیانات مسئولان بر اهمیت پژوهش تأکید شده است، اما بررسی عملکردها نشان میدهد که در عمل، فاصله محسوسی میان شعارها و واقعیتهای میدانی وجود دارد که باید با رویکردی نقادانه و برنامهمحور اصلاح شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری بر نقش بنیادین پژوهش در پیشرفت کشور افزود: اهمیت پژوهش برای جامعه دانشگاهی امری بدیهی است، اما پرسش اصلی این است که این باور تا چه اندازه در رفتار مدیریتی، تخصیص منابع و عملکرد روزمره اعضای هیئت علمی و پژوهشگران نمود پیدا کرده است.
وی گفت: آمارها و شاخصهای موجود نشان میدهد چه در سطح فعالیتهای فردی پژوهشگران و چه در حوزه حمایتهای مالی و بودجهای، وضعیت پژوهش با نقطه مطلوب فاصله دارد و این موضوع نیازمند اصلاحات ساختاری و جدی است.
ابرازه با اشاره به رویکرد یکساله اخیر دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: تلاش شده است نگاه به پژوهش صرفاً در حد سخنرانی و تأکیدهای لفظی باقی نماند و در حد توان، اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد و حتی در برگزاری این همایش نیز رویکرد بر آن بود که بهجای تمرکز صرف بر ارائه گزارش عملکرد، نقاط ضعف، چالشها و زمینههای قابل بهبود بهصورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که پیشرفت واقعی بدون نقد صادقانه ممکن نیست و اگر هدف ارتقای پژوهش است، باید با شجاعت کاستیها را دید و برای رفع آنها برنامهریزی کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای ویژه این دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی قم از نظر برخورداری از یک بیمارستان تخصصی کودکان با گستره وسیع خدمات و تنوع رشتههای فوقتخصصی، جایگاهی کمنظیر دارد و ظرفیتی که با حضور بیماران از اقوام، مذاهب مختلف و حتی زائرانی از بیش از ۱۳۰ کشور جهان همراه شده است.
وی تصریح کرد: این تنوع و حجم گسترده دادههای بالینی، یک سرمایه بزرگ پژوهشی به شمار میرود که در صورت بهرهبرداری علمی و نظاممند، میتواند منجر به تولید آثار علمی ارزشمند و اثرگذار در سطح ملی و بینالمللی شود.
ابرازه با اشاره به انتظارات چندگانه از اعضای هیئت علمی گفت: از یک عضو هیئت علمی انتظار میرود همزمان در سه حوزه آموزش، درمان و پژوهش نقشآفرینی مؤثر داشته باشد و تحقق این هدف بدون شکلگیری پژوهشگران لیدر و تیمهای علمی منسجم امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: سازماندهی تیمهای پژوهشی منسجم میتواند زمینه استخراج دهها مقاله علمی معتبر از دادههای موجود را فراهم کند و جایگاه پژوهشی دانشگاه را ارتقا دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان با قدردانی از حمایتهای وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حمایتها و همراهی پژوهشگران، در سال آینده بتوان گزارش جامعتر و رضایتبخشتری از وضعیت پژوهش دانشگاه ارائه داد و فاصله میان ظرفیتهای موجود و عملکرد عملی را به حداقل رساند.
قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: بررسی عملکردها نشان میدهد میان تأکیدهای نظری بر اهمیت پژوهش و واقعیتهای اجرایی فاصلهای معنادار وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه عصر دوشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به جایگاه پژوهش در منظومه آموزش عالی کشور اظهار کرد: اگرچه همواره در اسناد بالادستی و بیانات مسئولان بر اهمیت پژوهش تأکید شده است، اما بررسی عملکردها نشان میدهد که در عمل، فاصله محسوسی میان شعارها و واقعیتهای میدانی وجود دارد که باید با رویکردی نقادانه و برنامهمحور اصلاح شود.
نظر شما