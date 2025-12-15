بودجه فرهنگ، پلی میان تاریخ، اقتصاد و توسعه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت بودجه فرهنگی گفت: فرهنگ تنها یک ردیف مالی در بودجه نیست؛ فرهنگ همان پلی است که گذشته، حال و آینده یک جامعه را به هم متصل می‌کند. وقتی بودجه آن محدود شود، این پل ترک برداشته و ارتباط نسل‌ها با هویت ملی و ارزش‌های تاریخی قطع می‌شود.

صباغیان ادامه داد: محدود شدن منابع فرهنگی نه فقط اثر هنری دارد، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هم به همراه دارد. صنایع فرهنگی، میراث‌داری، گردشگری و فعالیت‌های اجتماعی و تربیتی، بدون پشتیبانی مالی کافی، توان حرکت و توسعه خود را از دست می‌دهند. این مسئله باعث می‌شود اقتصاد فرهنگی که می‌تواند اشتغال و درآمدزایی ایجاد کند، به شدت تضعیف شود.

وی افزود: مسئله کمبود منابع مطلق نیست، بلکه مشکل اصلی تخصیص و نگاه راهبردی به منابع موجود است. اگر بخشی از سود شرکت‌های بزرگ و صنایع مادر به حمایت هدفمند از فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد، نه تنها خلأها پر می‌شود، بلکه بازگشت سرمایه اجتماعی و اقتصادی آن به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

صباغیان با اشاره به اهمیت فرهنگ در انسجام اجتماعی گفت: فرهنگ، به ویژه در شهرها و مناطقی که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، یک عامل تثبیت‌کننده است. کاهش بودجه فرهنگی به معنای افزایش آسیب‌ها و کاهش اعتماد عمومی است و این پیامدها به سرعت در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از عدد و ردیف مالی باشد. فرهنگ سرمایه‌ای است که نه تنها هویت ملی و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه توانمندی اقتصادی و اجتماعی نسل‌های آینده را شکل می‌دهد. هر تصمیمی که امروز در این زمینه گرفته شود، تأثیر مستقیم و پایدار بر آینده کشور خواهد داشت.