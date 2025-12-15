  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات دشتی: صیانت از آرای مردم اولویت اصلی است

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات دشتی: صیانت از آرای مردم اولویت اصلی است

بوشهر- رئیس هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا دشتی گفت: هیئت نظارت با تمام توان در کنار هیئت اجرایی برای برگزاری انتخاباتی سالم،امن و قانون‌مند تلاش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم سرادار دوشنبه شب در دیدار با فرماندار شهرستان دشتی، با اشاره به جایگاه والای انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: انتخابات امانتی الهی است که صیانت از آن وظیفه‌ای سنگین و خطیر بر عهده همه عوامل برگزارکننده به‌ویژه هیئت‌های نظارت و اجرا است.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت، سلامت و شفافیت فرآیند انتخابات افزود: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دشتی با توکل بر خداوند متعال و در چارچوب قانون، تمام ظرفیت‌های خود را برای صیانت از آرای مردم به کار خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد خدشه‌ای به سلامت یا امنیت انتخابات وارد شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دشتی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت این هیئت گفت: پس از صدور احکام اعضای هیئت نظارت شهرستان که متشکل از پنج نفر است، بلافاصله هیئت‌های نظارت بخش‌های مرکزی، کاکی، شنبه و طسوج نیز تشکیل شده و احکام اعضای این هیئت‌ها در آینده نزدیک صادر خواهد شد.

سرادار با اشاره به تعامل و همکاری مطلوب میان هیئت نظارت و فرمانداری خاطرنشان کرد: در این دیدار، هماهنگی‌های لازم با فرماندار شهرستان دشتی به‌منظور برگزاری انتخاباتی باشکوه با مشارکت حداکثری مردم انجام شد و از رهنمودها و دیدگاه‌های ایشان بهره‌مند شدیم.

وی تصریح کرد: هیئت نظارت در کنار هیئت اجرایی و با همکاری دستگاه‌های مسئول، تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مند و در شأن مردم شریف شهرستان دشتی به کار خواهد بست.

کد خبر 6690684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها