رئیس هیئت نظارت بر انتخابات دشتی: صیانت از آرای مردم اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم سرادار دوشنبه شب در دیدار با فرماندار شهرستان دشتی، با اشاره به جایگاه والای انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: انتخابات امانتی الهی است که صیانت از آن وظیفهای سنگین و خطیر بر عهده همه عوامل برگزارکننده بهویژه هیئتهای نظارت و اجرا است.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت، سلامت و شفافیت فرآیند انتخابات افزود: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دشتی با توکل بر خداوند متعال و در چارچوب قانون، تمام ظرفیتهای خود را برای صیانت از آرای مردم به کار خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد خدشهای به سلامت یا امنیت انتخابات وارد شود.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دشتی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت این هیئت گفت: پس از صدور احکام اعضای هیئت نظارت شهرستان که متشکل از پنج نفر است، بلافاصله هیئتهای نظارت بخشهای مرکزی، کاکی، شنبه و طسوج نیز تشکیل شده و احکام اعضای این هیئتها در آینده نزدیک صادر خواهد شد.
سرادار با اشاره به تعامل و همکاری مطلوب میان هیئت نظارت و فرمانداری خاطرنشان کرد: در این دیدار، هماهنگیهای لازم با فرماندار شهرستان دشتی بهمنظور برگزاری انتخاباتی باشکوه با مشارکت حداکثری مردم انجام شد و از رهنمودها و دیدگاههای ایشان بهرهمند شدیم.
وی تصریح کرد: هیئت نظارت در کنار هیئت اجرایی و با همکاری دستگاههای مسئول، تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و در شأن مردم شریف شهرستان دشتی به کار خواهد بست.
