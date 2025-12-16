  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۵

کاهش سن آغاز مصرف مواد مخدر به ۱۴ سال؛ زنگ خطر جدی برای جامعه

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با هشدار درباره کاهش سن مصرف گفت: الگوی مصرف از دانشگاه‌ها فراتر رفته و در برخی موارد به ۱۴ تا ۱۵ سالگی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به کاهش سن آغاز مصرف مواد مخدر گفت: الگوی مصرف دیگر محدود به دانشگاه‌ها نیست و اگرچه در مقاطع دبیرستانی کمتر دیده می‌شود، اما سن شروع مصرف در برخی موارد به ۱۴ تا ۱۵ سالگی رسیده است.

وی افزود: اوج مصرف مواد مخدر در بازه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال قرار دارد و در این زمینه تفاوت معناداری میان دختران و پسران وجود ندارد. به گفته عباسی، در سال‌های اخیر میزان شیوع مصرف در میان زنان و دختران نیز روند افزایشی داشته است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: کاهش سن شروع مصرف زنگ خطری جدی است و نیازمند توجه ویژه در حوزه پیشگیری، آموزش و مداخلات درمانی هدفمند است.

    • جمهور ملت IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بودجه و پول نزدیک به ۵۰ سال برای دستگاههای ذیربط چکار شده است ؟ آسیب شناسی کنید ... اگر لازم شده تشویق و تنبیه را علنی کنید ....

