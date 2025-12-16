ضربه مهلک پلیس به ۵ باند مسلح قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در ادامه طرح‌های مقابله‌ای با سر شبکه‌های اصلی قاچاق مسلح مواد مخدر، به خصوص مواد مخدر صنعتی و روان گردان مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده طی چند ماه، موفق شدند، اعضای پنج باند مسلح و حرفه‌ای ورود و حمل مواد مخدر، که اقدام به قاچاق مواد مخدر صنعتی و سنتی از مرزهای شرق و جنوب شرقی به خاک جمهوری اسلامی ایران و سپس توزیع به استان‌های مرکزی کشور را می‌کردند، شناسایی کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به اشراف اطلاعاتی در رصد و دستگیری سرشبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر، افزود: پس از شناسایی اعضای باندهای مورد اشاره، مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با تشکیل تیم‌های ویژه اطلاعاتی و عملیاتی و اعزام آنها به مناطق هدف، ضمن انجام هفت عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر و عوامل انتظامی و مرزبانی استان سیستان و بلوچستان و نیز پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب و شرق استان تهران در یک هفته گذشته، موفق شدند باندهای مذکور را مورد ضربه مهلک قرار دهند.

سردار کاکاوند خاطر نشان کرد: در مجموع، با تلاش همه جانبه همکاران، ضمن کشف بیش از ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل یک تن و ۷۲۴ کیلوگرم شیشه، ۲ تن و ۱۸۱ کیلوگرم تریاک، ۱۶۲ کیلوگرم هروئین و ۴۷۵ کیلوگرم مرفین، ۱۵ نفر از قاچاقچیان مسلح و عناصر اصلی فعال در قاچاق مواد افیونی دستگیر و ۱۱ خودرو سبک و سنگین سرقتی با پلاک‌های جعلی از قاچاقچیان کشف و ضبط و دستگیرشدگان با تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی، معرفی شدند.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه خاطر نشان کرد: پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند؛ لازم است شهروندان نیز ضمن رعایت نکات ایمنی و امنیتی در پیشگیری از جرایم، هر گونه اطلاعات و اخبار در خصوص توزیع کنندگان مواد مخدر را از تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.