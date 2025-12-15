آغاز طرح زمستانه در کهگیلویه وبویراحمد؛حضور پلیس راه در مسیرهای برفی

سرهنگ حسن دانایار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: طرح ترافیکی زمستانه از فردا، سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، در محورهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد آغاز می‌شود.

اجرای طرح هر گردنه برف گیر یک تیم دو نفره ثابت پلیس راه

وی افزود: در این طرح، هشت گردنه برف‌گیر شامل گردنه‌های «مورگاه، میمند، کاکان، جوخانه، مله‌شوره، سپیدار، باباحسن» تحت پوشش گشت‌های ثابت و شبانه‌روزی پلیس راه استان هستند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در هر گردنه برف گیر استان یک تیم دو نفره عملیاتی به صورت ثابت حضور دارد، بیان کرد: ۳۷ تیم پشتیبان نیز در سطح جاده‌ها و پلیس راه‌های استان در زمینه بررسی تصادفات، امدادرسانی و برخورد با تخلفات رانندگی فعال هستند.

بارش خفیف برف در گردنه‌ها

وی با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی استان هم ادامه داد: در حال حاضر محورهای مواصلاتی استان باز هستند و تردد در آن‌ها جریان دارد، اما در گردنه‌های «باباحسن» و «مله‌شوره» شاهد بارش باران و برف هستیم.

سرهنگ دانایار ضمن هشدار به رانندگان تاکید کرد: با توجه به صدور هشدار هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌ها و احتمال وقوع برف سنگین در محورهای کوهستانی استان، از امروز «همراه داشتن زنجیر چرخ» الزامی است و از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

برخورد پلیس راه با رانندگانی که زنجیر چرخ ندارند

وی با اشاره به اینکه پلیس راه با رانندگانی که بدون تجهیزات زمستانی در جاده‌ها تردد کنند بدون اغماض برخورد خواهد کرد، ادامه داد: کنترل تجهیزات زمستانی در مبادی و پاسگاه‌های پلیس راه به‌صورت جدی انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: توجه به پیش‌بینی بارش‌های سنگین برف در محورهای «چرام–یاسوج»، «یاسوج–شیراز» و محور اقلید، احتمال انسداد مقطعی جاده‌ها وجود دارد و رانندگان باید به هشدارهای ترافیکی توجه کامل داشته باشند.