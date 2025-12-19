محورهای یاسوج-اقلید و یاسوج-چرام به علت بارش برف مسدود شدند

سرهنگ حسن دانایار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه شهرستان بویراحمد، دنا و مارگون هم اکنون بارش برف گزارش شده است، گفت: سطح همه معابر لغزنده و تردد با اختلال مواجه است.

وی افزود: به همین منظور پلیس راه برای جلوگیری از حوادث دو محور یاسوج-اقلید و یاسوج-چرام را به علت بارش سنگین برف و تردد در اختلال تا اطلاع ثانوی مسدود کرد.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سایر محورها باز هستند اما تردد از آنها حتماً با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ دانایار تاکید کرد: شهروندان از سفرهای غیر ضرور پرهیز کرده و صورت تردد فاصله طولی را رعایت و از سالم بودن برف پاک کن و سیستم گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی یادآور شد: پلیس در محورها مستقر بوده و از تردد خودروهایی که زنجیر چرخ ندارند جلوگیری می‌کند.