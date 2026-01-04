کمک یک میلیون دلاری اتریش به مهاجران افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای آمریکایی «کابل ناو»، اتریش مبلغ یک میلیون دلار برای کمک به افغانستانی‌هایی که از کشورهای دیگر بازمی‌گردند، اختصاص داده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرد که مبلغ اختصاص داده شده توسط اتریش می تواند به بهبود شرایط مهاجرانی که به وطن خود بازگشته اند کمک کند.

کشورهای غربی تلاش می کنند با کمک به مهاجران وحتی ارائه خدمات پرواز رایگان و پول، زمینه بازگشت آنها به افغانستان را فراهم کنند.

داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از چهار میلیون افغانستانی از دیگر کشورها به وطن خود بازگشته اند. تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۸ میلیون نفر بازگشته‌اند.

سازمان ملل تخمین می‌زند که تقریباً ۲۲ میلیون نفر در افغانستان امسال به کمک‌های انسانی نیاز خواهند داشت. این سازمان خواستار تأمین ۱.۷ میلیارد دلار برای تامین نیازهای اولیه محرومان در این کشور شده است.