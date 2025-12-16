  1. استانها
فرماندار دیلم: دستگاه‌های اجرایی در آماده‌باش کامل هستند

بوشهر- فرماندار دیلم از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی در پی هشدار سطح قرمز هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح سه شنبه در نشست مدیریت بحران با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز سازمان هواشناسی، از آماده‌باش کامل ستاد مدیریت بحران و تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع بارندگی شدید، وزش باد، رعدوبرق، آب‌گرفتگی معابر و سیلاب‌های محلی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دیلم برگزار و تصمیمات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی اتخاذ شد.

فرماندار دیلم با تأکید بر ضرورت آمادگی واحدهای صنفی، صنعتی و… افزود: ایمن‌سازی تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های موقت، بررسی استحکام سقف‌ها و انبارها، پاکسازی مسیرهای هدایت آب‌های سطحی و جابه‌جایی کالاهای حساس به نقاط امن در دستور کار قرار گیرد.

کاظمی همچنین با توصیه به شهروندان برای پرهیز از ترددهای غیرضروری و عدم حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصریح کرد: همکاری مردم با دستگاه‌های امدادی و رعایت توصیه‌های ایمنی نقش مهمی در حفظ جان شهروندان و کاهش خسارات احتمالی دارد.

وی در پایان از آمادگی کامل نیروهای امدادی شهرستان خبر داد و از شهروندان خواست در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره‌های امدادی تماس حاصل کنند.

