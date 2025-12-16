به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح سه شنبه در نشست مدیریت بحران با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز سازمان هواشناسی، از آماده‌باش کامل ستاد مدیریت بحران و تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع بارندگی شدید، وزش باد، رعدوبرق، آب‌گرفتگی معابر و سیلاب‌های محلی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دیلم برگزار و تصمیمات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی اتخاذ شد.

فرماندار دیلم با تأکید بر ضرورت آمادگی واحدهای صنفی، صنعتی و… افزود: ایمن‌سازی تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های موقت، بررسی استحکام سقف‌ها و انبارها، پاکسازی مسیرهای هدایت آب‌های سطحی و جابه‌جایی کالاهای حساس به نقاط امن در دستور کار قرار گیرد.

کاظمی همچنین با توصیه به شهروندان برای پرهیز از ترددهای غیرضروری و عدم حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصریح کرد: همکاری مردم با دستگاه‌های امدادی و رعایت توصیه‌های ایمنی نقش مهمی در حفظ جان شهروندان و کاهش خسارات احتمالی دارد.

وی در پایان از آمادگی کامل نیروهای امدادی شهرستان خبر داد و از شهروندان خواست در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره‌های امدادی تماس حاصل کنند.