به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور صبح سه شنبه در نشست علما و ماموستایان دینی استان کردستان اظهار کرد: مسائل مطرحشده در این جلسه در سطح کلیات است اما هر موضوع در مرحله اجرا نیازمند راهکارهای مشخص و مکانیزمهای دقیق است تا نتایج آن در سطح جامعه قابل مشاهده باشد.
وی با اشاره به نقش محوری علما در فعالیتهای دینی کردستان افزود: مرکز بزرگ اسلامی بر پایه همراهی و مشارکت مستقیم ماموستایان اداره میشود و این ارتباط نزدیک موجب شده تصمیمهای دینی و فرهنگی با پشتوانه علمی و فقهی دقیق اتخاذ شود.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان بیان کرد: فقه شافعی از گذشته تاکنون در این استان جایگاه مستحکم و مردمی داشته و تغییرات اجتماعی نتوانسته از میزان وفاداری مردم به اصول این مذهب بکاهد و همین ظرفیت، سرمایه هویتی ارزشمندی برای استان است.
احمدپور تأکید کرد: استمرار نشستهای تخصصی و بحثهای علمی در میان علما نقش مهمی در ارتقای برنامهریزی دینی استان دارد و میتواند مسیر اجرای دقیقتر مسائل دینی را فراهم کند.
