مرکز نوآوری امید؛ پیوند هنر، نوآوری و تربیت نسل آینده

خبرگزاری مهر - گروه دین، حوزه و اندیشه: مرکز نوآوری فرهنگی امید، در نقطه آغازین با مأموریت شتابدهی به کسب‌وکارهای نوپای فرهنگ‌بنیان، در بستر تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، در زمینه تولید محصولات و ارائه خدمات مؤثر چندرسانه‌ای تشکیل شده بود. فعالیت محوری این مرکز، شناسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مستعد جوان، در قالب گروه‌های نوپای خلاق و تلاش برای توسعه و تبدیل آنها به مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد محتوا بود.

با شروع دوره تحولی حوزه هنری انقلاب اسلامی و توجه جدی به مساله کودک و نوجوان به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای تعمیق و توسعه جریان فرهنگی هنری، سیاست مرکز نوآوری امید، تمرکز موضوعی بر حوزه کسب و کارهای مرتبط با کودک و نوجوان و خانواده قرار گرفت. از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز با بسط مفهوم شکل گرفته در حوزه هنری کودک و نوجوان و تجمیع زیرساخت‌های سخت‌افزاری (کارستان بهارستان) و نرم افزاری موجود (مرکز نوآوری امید)، رویکرد نوینی با هدف توسعه «هسته‌های مساله محور هنری» شکل گرفت. این مرکز، در تلاش است تا ضمن تیم سازی، به توسعه محصولات، ایده‌ها و شبکه فعالین این حوزه با هدف حل نظام مسائل اولویت‌دار انقلاب اسلامی در حوزه هنری نیز مبادرت نماید. صابر اکبری، دستیار امور راهبردی مرکز امید دراین‌باره بیشتر توضیح می‌دهد.

* هدف از تأسیس مرکز نوآوری امید چه بوده و چه نیازی باعث شکل‌گیری آن شد?

‌مرکز نوآوری امید به‌عنوان یکی از نخستین مراکز نوآوری تخصصی در حوزه صنایع خلاق، با هدف شناسایی، حمایت و توسعه هسته‌های مسئله‌محور در حوزه هنر و فرهنگ تأسیس شده است. این مرکز تاکنون با بیش از ۱۰۰ مجموعه در تعامل بوده و از آن‌ها در مسیر رشد و پایداری حمایت کرده است. مراکز نوآوری، به‌طور کلی، خدماتی را به مجموعه‌های فعال ارائه می‌دهند تا علاوه بر حل مسائل اساسی، به پایداری خود و جنبه‌های اقتصادی فعالیتشان نیز توجه داشته باشند. در همین راستا، مرکز نوآوری امید به‌عنوان یک نهاد حمایتی، نقش مؤثری در توسعه هسته‌های مسئله‌محور فرهنگی و هنری ایفا می‌کند. این مرکز با رویکردی تخصصی و حرفه‌ای، از شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها، مؤسسات و هسته‌های نوپای فرهنگی حمایت می‌کند تا مسیر خود را در سپهر فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی با موفقیت ادامه دهند و در این عرصه تأثیرگذار باشند.

*در یک سال گذشته، مهم‌ترین پروژه‌هایی که این مرکز انجام داده چه بوده‌اند و چه تأثیری داشته‌اند؟

‌در یک سال گذشته، مرکز نوآوری امید تمرکز خود را بر چهار محور اصلی معطوف کرده است؛ قصه و جهان داستان، توسعه محصولات جانبی، بازی و سرگرمی و میکرو رسانه‌ها و خرده‌محتواها. این مرکز در سه لایه حمایت از ایده‌ها و مجموعه‌های نوپا و همچنین حمایت از محصولات و تیم‌سازی، فعالیت‌های خود را گسترش داده و مداخلات و حمایت‌های متعددی را در این زمینه‌ها ارائه کرده است. در این مدت، بیش از ۶۰ تیم در مقیاس‌های مختلف شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته‌اند تا بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه داده و در مسیر حل مسائل تخصصی منتخبشان رشد کنند. علاوه بر حمایت‌های مالی، مرکز نوآوری امید امکان بهره‌مندی از اساتید و مربیان کسب‌وکار، ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین تیم‌ها، برگزاری رویدادهای توانمندسازی و دوره‌های آموزشی را برای این مجموعه‌ها فراهم کرده است. همچنین، یکی از اقدامات شاخص این مرکز در سال گذشته، راه‌اندازی «مرکز کارستان بهارستان» به‌عنوان یک پاتوق مستمر برای فعالان اکوسیستم حوزه کودک و نوجوان بود که به تقویت تعاملات و هم‌افزایی در این حوزه کمک شایانی کرده است.

* برای سال آینده چه برنامه‌هایی در دستور کار مرکز نوآوری امید قرار دارد و آیا تغییرات یا توسعه‌ای در رویکردهای این مرکز پیش‌بینی شده است؟

‌مرکز نوآوری امید در نظر دارد در سال آینده با اتخاذ رویکرد زنجیره‌سازی، بر ارتباط و هم‌افزایی میان هسته‌های نوآور، مجموعه‌های خلاق، نهادهای داخلی حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی تمرکز کند. همچنین، این مرکز به دنبال پیوند مؤثر میان این مجموعه‌ها و سایر بازیگران زیست‌بوم فرهنگ، هنر و تعلیم و تربیت کودک و نوجوان است تا زنجیره خلق ارزش در حوزه فرهنگ و هنر را بیش از پیش تقویت کند.

هدف اصلی مرکز نوآوری امید، جاری‌سازی معانی والای انقلاب اسلامی در ساختارهای فرهنگی و هنری و تولید محصولات فرهنگی و هنری است. در همین راستا، تمرکز بر مضامین انتخابی همچون تاریخ، آینده‌نگری و فرهنگ اجتماعی از جمله سیاست‌های کلیدی این مرکز در سال آینده خواهد بود.

همچنین، توسعه تعاملات با مجموعه‌هایی که دارای دغدغه‌های مشترک هستند و امکان هم‌افزایی و همکاری در حل مسائل حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ و هنر را دارند، از دیگر اولویت‌های این مرکز محسوب می‌شود. در مجموع، تعمیق کیفیت فعالیت‌ها، ارتقای سطح تیم‌ها و بهبود فرایندهای حل مسئله، از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های مرکز نوآوری امید در سال آینده است.