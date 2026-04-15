تداوم مدیریت بحران در اصفهان؛بازسازی عادلانه و شتابدار دردستور کارباشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان با بیان اینکه فعالیت‌های مدیریتی اصفهان حتی در بحرانی‌ترین روزها متوقف نشد، اظهار کرد:در کوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، هیچ‌یک از جلسات اصلی استان، شورای عالی و نشست‌های مستمر با مجمع نمایندگان تعطیل نشد. باور ما این بود که در اوج بحران، باید صدای شهرستان‌ها رساتر شنیده شود؛ به همین دلیل با جلسات فشرده، مسائل و مشکلات مناطق مختلف استان را با اولویت رصد کردیم.

وی تمرکز امروز مدیریت استان را ورود جدی به مرحله «پسای جنگ» و ساماندهی روند احیای اقتصادی عنوان کرد و افزود: دغدغه اصلی ما این است که بازسازی زیرساخت‌ها و صنایع آسیب‌دیده به گونه‌ای انجام شود که در شرایط اقتصادی فعلی، کمترین فشار معیشتی بر مردم وارد شود. باید با اتخاذ تدابیر ویژه، سرعت بازسازی را افزایش دهیم تا چرخ تولید در مناطق آسیب‌دیده دوباره با قوت به حرکت درآید.

استاندار اصفهان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره خسارات واردشده در مناطق مختلف استان گفت: طبق بررسی‌ها، شهرستان نجف‌آباد نسبت به جمعیت خود بیشترین چگالی تخریب و حجم هجوم را تجربه کرده است. با این حال تأکید می‌کنم همان تدابیری که برای شهر اصفهان در نظر گرفته شده، عیناً برای همه شهرستان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

جمالی‌نژاد در ادامه با اشاره به تقسیم کار میان دستگاه‌های استانی ابراز کرد: در جلساتی که با حضور فرمانداران و نمایندگان برگزار می‌شود، تقسیم کار دقیقی صورت گرفته و هدف ما این است که با توزیع عادلانه خدمات و امکانات، شاهد شکوفایی و توسعه عدالت در سراسر استان باشیم. بازسازی مناطق آسیب‌دیده طبق پیش‌بینی‌ها با قوت دنبال خواهد شد تا برکات این جلسات در زندگی مردم ملموس شود.