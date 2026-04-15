به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه مجمع نمایندگان استان، ضمن تسلیت ایام شهادت امام صادق (ع) و گرامیداشت یاد شهدای والامقام، به تشریح آخرین مصوبات و مباحث مطرح شده در نشست‌های اخیر مجمع نمایندگان استان اصفهان پرداخت.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره شرایط فعلی کشور به عنوان «ایام سکون در میدان جنگ»، اظهار کرد: در این مقطع، هوشیاری، انسجام و تعامل سازنده میان همه دستگاه‌ها ضرورتی جدی است و خوشبختانه این هم‌افزایی در سطح استان به خوبی مشاهده می‌شود.

ایستادگی اصفهان در برابر هجمه‌ها

رئیس مجمع نمایندگان استان با یادآوری پیشینه ایستادگی و فداکاری مردم اصفهان در دوران دفاع مقدس افزود: استان اصفهان همواره در خط مقدم مقاومت قرار داشته و در دوره‌های مختلف، متحمل حملات دشمن به مناطق مسکونی، زیرساخت‌ها و آثار میراث فرهنگی شده است. وی ادامه داد: امروز نیز در شرایطی که با «میدان آتش» و تهدیدات رژیم منحوس ایالات متحده مواجه هستیم، نشست‌های مشترکی میان نمایندگان و بخش‌های اجرایی برای تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه برگزار می‌شود.

ثبات اقتصادی و تعامل ارکان حاکمیتی در استان

نقدعلی با اشاره به هم‌افزایی میان نمایندگان، استاندار و سایر ارکان حاکمیتی بیان کرد: خوشبختانه وضعیت باثباتی بر استان حاکم است و حضور مؤثر مردم در صحنه، همراه با پیگیری‌های مستمر در حوزه‌های بازار و اقتصاد، سد محکمی در برابر تهدیدات خارجی ایجاد کرده است.

پیگیری طرح‌های استراتژیک در سطح ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: از جمله طرح‌های راهبردی در دست بررسی، موضوع مدیریت تنگه هرمز و تدوین قانون برای ساماندهی این گلوگاه مهم راهبردی است. وی همچنین رصد تحرکات دیپلماتیک و تعاملات بین‌المللی را از محورهای مهم فعالیت نمایندگان برشمرد.

نقدعلی با اشاره به پیگیری مصوبات امنیتی تأکید کرد: مجلس با حساسیت کامل در جریان تصمیمات شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و برای اجرای دقیق و پیگیری آن‌ها در سطح کشور اقدام می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه خروجی این جلسات چه در سطح مدیریت اجرایی استان و چه در سطح کلان کشور معطوف به بهبود وضعیت معیشتی و امنیتی مردم است، خاطرنشان کرد: مردم شریف ایران به‌زودی آثار مثبت این هماهنگی‌ها و تصمیمات را لمس خواهند کرد.