به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به ضرورت دسترسپذیری مدیران در شرایط بحران گفت: شورای مدیریت بحران باید در استان بهصورت فعال و مستمر در دسترس باشد و هیچگونه خللی در تصمیمگیری و پاسخگویی ایجاد نشود.
وی با اشاره به احتمال افت فشار گاز و ضرورت مدیریت مصرف افزود: تأمین نان مردم خط قرمز است و ادارهکل غله و خدمات بازرگانی موظف است تأمین آرد نانواییها را بدون وقفه پیگیری کند؛ همچنین نظارت میدانی بر فعالیت نانواییها باید بهصورت جدی در دستور کار باشد.
استاندار خراسان جنوبی بر فعالسازی کمیتههای مدیریت بحران در سطح استان، شهرستانها و روستاها تأکید کرد و گفت: دهیاران، شوراهای اسلامی و اهالی روستاها در مواقع اضطراری باید بهطور کامل پای کار باشند و ستادهای بحران محلی بهصورت عملیاتی فعال شوند.
هاشمی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، بر آمادگی کامل شهرداریها تصریح کرد و افزود: همه شهرداریها موظفاند از هماکنون مکاتبات لازم را انجام داده و از تمامی امکانات و تجهیزات خود برای شرایط احتمالی استفاده کنند.
وی موضوع تأمین سوخت را بسیار مهم دانست و گفت: شرکت پخش فرآوردههای نفتی، شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی باید با هماهنگی کامل، اقلام و نیازهای اولیه مردم بهویژه در روستاها را بدون وقفه تأمین کنند.
وی گفت: در این راستا ذخیرهسازی حداقل ۲۵ درصد آرد و سایر اقلام ضروری الزامی است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به حساسیت مرغداریها، گلخانهها و دامداران افزود: اطلاعرسانی منظم و هدفمند به عشایر و دامداران باید با اولویت انجام شود و تأمین سوخت این واحدها با حداکثر همکاری صورت گیرد.
هاشمی با بیان اینکه اگرچه استان کوهستانی نیست اما در برخی محورهای مواصلاتی از جمله مسیر بیرجند – قائن احتمال انسداد یا محدودیت تردد وجود دارد، گفت: استقرار ماشینآلات سنگین و پیشبینی لودر و تجهیزات راهداری باید بهگونهای باشد که هیچ دستگاهی در شرایط بحران سرگردان نشود و در صورت لزوم، محدودیت تردد خودروهای سنگین بدون تعارف اعمال شود.
وی تأکید کرد: در صورت نیاز، تصمیمگیری درباره آموزش مجازی صرفاً از طریق شورای آموزش استان انجام میشود و تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و هشدارها صدا و سیمای مرکز استان و رسانه های رسمی خواهد بود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت مستندسازی تصمیمات گفت: همه مصوبات و اقدامات باید با جدیت پیگیری شود، چراکه در این ایام هیچ کاری مهمتر از صیانت از جان و اموال مردم نیست.
هاشمی با قدردانی از آمادگی جمعیت هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس، آموزش و پرورش، سپاه، ارتش، پدافند غیرعامل و دستگاههای خدماترسان افزود: راههای دسترسی به دکلهای مخابراتی و صداوسیما باید با اولویت حفظ و پایدار نگه داشته شود تا در اطلاعرسانی و ارتباطات خللی ایجاد نشود.
وی در پایان با تشکر از ادارهکل هواشناسی و همراهی مدیران استان اظهار امیدواری کرد: بارشها رحمت الهی باشد و هیچگونه خسارتی متوجه شهروندان نشود و همه دستگاهها با آمادگی کامل، آرامش و امنیت مردم را تضمین کنند.
