ارز ۳۰ هزار قلم کالا به «تالار دوم» منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق ایران، گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالش‌های ایجادشده در فرآیند ترخیص ماشین‌آلات وارداتی اظهار کرد: به‌منظور رفع نارسایی‌های موجود، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ماده ۳» تشکیل شده که مأموریت آن اصلاح مصوبه‌ای است که در عمل به ایجاد تفاوت و ناهماهنگی در فرآیند ترخیص ماشین‌آلات میان تولیدکنندگان و بازرگانان منجر شده بود.

وی به رویکرد کلی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: هرچند باور ما بر اصول اقتصاد آزاد استوار است، اما شرایط خاص کشور اقتضا می‌کند تا در مقاطع حساس، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مداخله هدفمند، برای حل مسائل و کاستن از فشار بر فعالان اقتصادی اقدام شود.

نصراللهی در ادامه به وضعیت تخصیص ارز در حوزه صنایع تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در این بخش، فرآیند تخصیص ارز به‌طور کامل انجام شده و بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز در صنایع تجدیدپذیر جذب و مصرف شده است.

مشاور وزیر صمت در تشریح سازوکار تخصیص ارز توضیح داد: کالاهایی که تغییر قیمت آن‌ها اثر مستقیم بر معیشت عمومی دارد، در «تالار اول» تخصیص ارز قرار می‌گیرند؛ در مقابل، کالاهایی که نوسان قیمتی آن‌ها تأثیر معناداری بر سبد مصرفی خانوار ندارد، به «تالار دوم» منتقل شده‌اند که حدود ۳۰ هزار قلم کالا را شامل می‌شود.

به گفته وی، در صورتی که فعالان اقتصادی تمایل داشته باشند کالای خود را از تالار اول به تالار دوم منتقل کنند، از سوی وزارت صمت مانعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

نصراللهی خاطر نشان کرد: در خصوص تسریع در فرآیند رفع تعهد ارزی برای کالاهایی که مربوط به ساخت داخل هستند، وزارت صمت آمادگی دارد تا پیشنهادهای اتاق بازرگانی را بررسی نموده و در صورت امکان، مورد پذیرش قرار دهد.