به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی با حضور نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه آب پخش، رئیس شورای شهر و تعداد از اهالی آب پخش، مسائل و مشکلات این شهر و بخش بررسی شد.

در این نشست تعدادی از اهالی شهر آب‌پخش مطالبات خود را در زمینه‌های ثبت اسناد مالکیت، بهبود وضعیت راه‌ها، تأمین آب شرب پایدار، مسائل مربوط به کشاورزی، نخل و خرما، توسعه بخش بهداشت و درمان، استقرار و استقلال ادارات در بخش، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و… مطرح کردند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: به منظور توسعه زیرساخت‌ها در بخش آب‌پخش پیگیری‌های فراوانی را داشته‌ایم و طرح‌های متعددی اجرا شده است.

دکتر ابراهیم رضایی با اشاره به تعریض و بهسازی محور آب‌پخش - کلل، محور آب‌پخش - حله و محور آب‌پخش - سعدآباد بیان کرد: پیمانکار پروژه روشنایی محور آب‌پخش میاندشت نیز انتخاب شده و به زودی این پروژه آغاز می‌شود.

وی از پیگیری برای اضافه شدن بخش‌های دیالیز و رادیولوژی به مرکز درمانی آب پخش خبر داد و بیان کرد: توسعه و تقویت بیمارستان شهید گنجی و همچنین تسریع در روند ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان از دیگر اولویت‌ها در حوزه درمان است. این بیمارستان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اخیراً منابع خوبی برای تکمیل آن جذب کرده‌ایم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای توسعه فضاهای آموزشی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و چند پروژه در بخش آب‌پخش در دست اجرا است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای ۲۳ پروژه مدرسه‌سازی، ساخت سالن و استخر تصریح کرد: در هیچ شهرستانی به اندازه دشتستان، پروژه آموزشی در دست اجرا نیست.

وی با بیان اینکه امسال وضعیت آب در آب‌پخش به هیچ وجه رضایت بخش نبوده است، تصریح کرد: انتقال آب از آب شیرین‌کن بوشهر به دشتستان یکی از راهکارها است که می‌تواند بخشی از نیازهای ما را تأمین کرده و به پایداری آب کمک کند.

رضایی در پاسخ به مطالبات در حوزه کشاورزی و آب نیز بیان کرد: با مدیریت مناسب آب سد رئیسعلی می‌توان بهره‌وری بهتری از آب موجود داشت. در زمینه توسعه شبکه زهکشی و لایروبی آن و همچنین جاده‌های بین مزارع و باغات نیز پیگیری لازم را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه کارهای خوبی برای تسریع در ساخت مجتمع پتروشیمیایی صورت گرفته به پیگیری‌های خوب برای فعال شدن این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: این مجتمع نقش مهمی در زمینه اشتغال خواهد داشت و اقتصاد منطقه را متحول می‌کند.