به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر سهشنبه در بازدید از سد اخند عسلویه اظهار کرد: هشدارهای لازم از سوی مدیریت بحران، فرمانداریها و دستگاههای اجرایی از طریق رسانهها به مردم داده شده است.
وی با تأکید بر نقش اطلاعرسانی عمومی خاطرنشان کرد: انتظار داریم شهروندان از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و از حضور در حریم رودخانهها، مسیلها و آبراهها پرهیز کنند.
اساندار بوشهر با ابراز امیدواری نسبت به بهرهمندی حداکثری از نزولات جوی گفت: هدف اصلی مدیریت استان، کاهش خسارات احتمالی و جلوگیری از هرگونه خسارت جانی با همکاری مردم فهیم استان است و امیدواریم با تداوم این بارشها تا روز جمعه و خروج سامانه بارشی تا پایان هفته، شاهد نزول رحمت الهی و افزایش منابع آبی استان باشیم.
زارع اظهار کرد: در پی هشدارهای سازمان هواشناسی و ادارهکل هواشناسی استان بوشهر درباره ورود تودههای سنگین بارشی، بهویژه با تمرکز بر جنوب استان، مدیریت استان از همان ابتدا در حالت آمادهباش قرار گرفته است.
وی افزود: امروز با حضور در جمع اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان عسلویه، میزان آمادگی دستگاههای اجرایی، فرمانداران و دهیاران بررسی شد و از نزدیک در جریان اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت حجم بالای بارشها قرار گرفتیم. بر اساس پیشبینیها، میزان بارندگی در جنوب استان تا ۱۵۰ میلیمتر اعلام شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به میزان بارشهای ثبتشده تاکنون افزود: از شب گذشته تا ظهر امروز، شهرستان عسلویه با ثبت حدود ۵۰ میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش را در استان داشته و پیشبینی میشود با تداوم بارشها تا فردا، این میزان افزایش یافته و حتی به ۲ برابر برسد.
زارع با بیان اینکه اقدامات مؤثری در حوزه کنترل و مدیریت سیلاب انجام شده است، تصریح کرد: سد «اخند» تاکنون حدود ۷۰ درصد آبگیری شده و طبق برآوردها احتمال سرریز و تکمیل آن تا بعدازظهر فردا وجود دارد.
وی ادامه داد: یگانهای امدادی از جمله راهداری، جمعیت هلالاحمر، اورژانس بینجادهای، پلیس راه و پلیس راهور بهصورت کامل مسیرهای ارتباطی، بزرگراهها و جادههای اصلی را پوشش داده و در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز حادثه، خدماترسانی بهموقع انجام شود.
