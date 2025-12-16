  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

استاندار بوشهر از مدرسه شهید یگانه بنه‌گز بازدید کرد

بوشهر- استاندار بوشهر از مدرسه در حال ساخت شهید یگانه روستای بنه‌گز در شهرستان تنگستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر از دبستان شش کلاسه شهید یگانه روستای بنه‌گز بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.

ابراهیم احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در این بازدید بیان کرد: این مدرسه شش‌کلاسه با زیربنای هزار مترمربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.

ابراهیم احمدی افزود: این مدرسه اکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار است و تا دهه فجر امسال مورد بهره برداری خواهد گرفت و با تمام امکانات آموزشی و پرورشی تقدیم دانش آموزان این منطقه خواهد شد.

