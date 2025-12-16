به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر از دبستان شش کلاسه شهید یگانه روستای بنه‌گز بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.

ابراهیم احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در این بازدید بیان کرد: این مدرسه شش‌کلاسه با زیربنای هزار مترمربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.

ابراهیم احمدی افزود: این مدرسه اکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار است و تا دهه فجر امسال مورد بهره برداری خواهد گرفت و با تمام امکانات آموزشی و پرورشی تقدیم دانش آموزان این منطقه خواهد شد.