رحیمیان: آینده انقلاب اسلامی روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حسن رحیمیان صبح سهشنبه در یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری (ره) با تبیین مشترکات عمیق فکری، معرفتی و راهبردی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تأکید کرد: منظومه فکری انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بر پایه امید، ایمان و وعدههای الهی استوار بوده و در هیچ مقطعی، چه در کلام امام راحل و چه در بیانات رهبر معظم انقلاب، نشانی از سیاهنمایی، ناامیدی یا تضعیف اراده ملت دیده نمیشود.
وی با اشاره به سابقه طولانی حضور و همراهی خود با نهضت امام خمینی (ره) اظهار داشت: از سن سیزدهسالگی در محضر حضرت امام بودم و در مقاطع حساس نهضت، از زندان، تبعید، دوران پیروزی انقلاب و سالهای پس از آن، شاهد عینی حوادث بودهام. پس از ارتحال امام نیز سالها از نزدیک در کنار مقام معظم رهبری، شاهد استمرار همان خط الهی و انقلابی بودهام و آنچه بیان میکنم، نقل تاریخ مکتوب نیست، بلکه مشاهدات مستقیم و تجربه زیسته است.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به حجم گسترده بیانات حضرت امام خمینی (ره) در صحیفه امام و نیز سخنان رهبر معظم انقلاب در دهههای اخیر گفت: اگر تمام این متون بررسی شود، حتی یک جمله که منجر به القای یأس، ناامیدی یا سیاهنمایی از آینده شود، یافت نخواهد شد. برعکس، سراسر این سخنان برگرفته از قرآن کریم، روایات اهلبیت (ع) و مبتنی بر ترسیم آیندهای روشن برای امت اسلامی است.
وی افزود: امام خمینی (ره) با شجاعت و قاطعیت، انقلاب اسلامی ملت ایران را سرآغاز تحولی عظیم در تاریخ بشر میدانستند و بیداری ملت ایران را در چارچوب علائم ظهور تحلیل میکردند؛ تحلیلی که نه ادعای احساسی، بلکه حاصل معرفت عمیق دینی، عرفان الهی و انطباق کامل با مبانی اعتقادی بود.
رئیس دفتر وجوهات شرعی دفتر مقام معظم رهبری با مرور روند دستگیری، تبعید و هجرتهای حضرت امام تصریح کرد: دشمنان انقلاب در هر مرحله با سناریویی جدید تلاش کردند امام را منزوی، محدود یا حذف کنند؛ از زندان و تبعید به ترکیه، تا انتقال به عراق و سپس جلوگیری از ورود ایشان به کویت. اما در هر مقطع، اراده الهی بر خلاف خواست دشمنان تحقق یافت.
وی با اشاره به دوران حضور امام در نجف اشرف گفت: هدف دشمن از انتقال امام به نجف این بود که یا ایشان در فضای حوزه علمیه محو شود یا با تحقیر و سازماندهیشده، مانع تأثیرگذاری علمی و اجتماعی ایشان شوند، اما نتیجه کاملاً معکوس شد. درسهای امام به پررونقترین درس حوزه نجف تبدیل شد و علمای برجسته نجف، به اعلمیت و مرجعیت ایشان گواهی دادند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به بازگشت تاریخی امام خمینی (ره) به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلابی که با دست خالی و در برابر نظام شاهنشاهیِ مورد حمایت همهجانبه قدرتهای جهانی به پیروزی رسید، نشان داد که این حرکت، صرفاً یک تحول سیاسی نبود، بلکه یک نهضت الهی و تاریخی بود.
وی افزود: جنگ تحمیلی نیز با پشتیبانی کامل شرق و غرب از رژیم بعث عراق آغاز شد؛ از پیشرفتهترین سلاحها تا سلاحهای شیمیایی، همه علیه ملت ایران بهکار گرفته شد، اما نتیجه نهایی، تثبیت، اقتدار و بالندگی جمهوری اسلامی بود.
رئیس دفتر وجوهات شرعی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به مقاطع حساس پایانی عمر حضرت امام، گفت: پیامهای راهبردی امام خمینی (ره) در سختترین شرایط جسمی، از جمله پیامهای مرتبط با جنگ و مسائل کلان نظام، نشاندهنده اوج اتصال معنوی و الهی ایشان بود. همچنین حوادث منتهی به تعیین رهبری پس از ارتحال امام، جلوهای روشن از تدبیر الهی برای حفظ مسیر انقلاب اسلامی بهشمار میآید.
وی تأکید کرد: انتخاب حضرت آیتالله خامنهای به رهبری، نه یک اتفاق عادی، بلکه حلقه تکمیلکننده مسیر امام بود؛ مسیری که با صلابت، حکمت و شجاعت ادامه یافت.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت، بهویژه جنگ ۳۳ روزه و جنگ ۱۲ روزه، گفت: برای نخستینبار، رژیم صهیونیستی نه در برابر چند کشور عربی، بلکه در برابر یک جریان مؤمن، ولایی و متکی بر ایمان اسلامی، طعم شکست واقعی را چشید. این پیروزیها محصول تبعیت محض از ولایت فقیه، هدایتهای راهبردی مقام معظم رهبری و ایمان راسخ مجاهدان مقاومت بود.
وی در پایان با اشاره به وجود برخی آسیبها و نارساییهای اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: وجود مشکلات را انکار نمیکنیم، اما بخش مهمی از آنها ناشی از کوتاهی ما در انجام وظایف است. با این حال، آینده انقلاب اسلامی روشن است و امروز در مرحله نزدیکشدن به قله قرار داریم؛ هرچه مسیر سختتر میشود، نشانه نزدیکترشدن به قله پیروزی است.
نظر شما