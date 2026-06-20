۴۰۰ بشکه مایع ظرفشویی غیر استاندارد در خوزستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیصی پور پیش تا از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: کارشناسان اداره‌کل استاندارد خوزستان به همراه دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب گشت‌های مشترک از یک واحد تولیدی غیرمجاز بازدید و ۴۰۰ بشکه ۱۰ لیتری مایع ظرفشویی غیر استاندارد را توقیف کردند.

وی بیان کرد: این اقدام در ادامه برنامه‌های نظارتی و بازرسی‌های مستمر برای شناسایی و برخورد با واحدهای متخلف و تولیدکنندگان محصولات فاقد استاندارد صورت گرفته است.

قیصی پور ادامه داد: اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تولید و عرضه محصولات غیر استاندارد سلامت و ایمنی مردم را به خطر بیندازند: اداره‌کل استاندارد استان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، از طریق گشت‌های مشترک و منظم، بازار را کنترل کرده و مانع عرضه کالاهای غیر استاندارد خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خوزستان از شهروندان درخواست کرد هنگام خرید محصولات شوینده به نشان استاندارد توجه کنند و برای اطمینان از اصالت علامت، کد ۱۰ رقمی درج‌شده روی کالا را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.

وی گفت: هم‌استانی‌ها در صورت مشاهده هرگونه محصول غیر استاندارد می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۷ به این اداره‌کل گزارش دهند.