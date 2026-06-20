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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

۴۰۰ بشکه مایع ظرفشویی غیر استاندارد در خوزستان توقیف شد

۴۰۰ بشکه مایع ظرفشویی غیر استاندارد در خوزستان توقیف شد

اهواز - مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: ۴۰۰ بشکه مایع ظرفشویی غیر استاندارد در یک واحد تولیدی غیرمجاز در استان توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیصی پور پیش تا از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: کارشناسان اداره‌کل استاندارد خوزستان به همراه دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب گشت‌های مشترک از یک واحد تولیدی غیرمجاز بازدید و ۴۰۰ بشکه ۱۰ لیتری مایع ظرفشویی غیر استاندارد را توقیف کردند.

وی بیان کرد: این اقدام در ادامه برنامه‌های نظارتی و بازرسی‌های مستمر برای شناسایی و برخورد با واحدهای متخلف و تولیدکنندگان محصولات فاقد استاندارد صورت گرفته است.

قیصی پور ادامه داد: اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تولید و عرضه محصولات غیر استاندارد سلامت و ایمنی مردم را به خطر بیندازند: اداره‌کل استاندارد استان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، از طریق گشت‌های مشترک و منظم، بازار را کنترل کرده و مانع عرضه کالاهای غیر استاندارد خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خوزستان از شهروندان درخواست کرد هنگام خرید محصولات شوینده به نشان استاندارد توجه کنند و برای اطمینان از اصالت علامت، کد ۱۰ رقمی درج‌شده روی کالا را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.

وی گفت: هم‌استانی‌ها در صورت مشاهده هرگونه محصول غیر استاندارد می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۷ به این اداره‌کل گزارش دهند.

کد مطلب 6865718

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