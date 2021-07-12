۷۵۰ ترازوی واحدهای صنفی لرستان مورد آزمون قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شفائی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه اول سال جاری ۷۵۰ ترازوی مستقر در واحدهای صنفی استان، مورد آزمون دوره‌ای قرار گرفت.

وی تصریح کرد: به منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل توزین سبک مورد استفاده صنوف در داد و ستدهای عمومی و بررسی میزان فروشی آنها، سالانه یک بار آزمون دوره‌ای ترازوها انجام می‌شود.

رئیس اداره اندازه شناسی استاندارد لرستان افزود: به ترازوهای آزمون شده که صحت عملکرد آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد، برچسب صحت عملکرد که دارای تاریخ آزمون است، الصاق می‌شود که باید در معرض دید عموم قرار گیرد.

شفائی به شهروندان توصیه کرد که در هنگام خرید، حتماً به برچسب صحت عملکرد الصاق شده بر روی ترازوها توجه کرده و از مراجعه به مراکزی که ترازوهای آنها فاقد برچسب صحت عملکرد است خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق شماره تلفن ۳۳۲۳۸۳۹۳ داخلی ۱۱۰ به اداره کل استاندارد استان لرستان اطلاع دهند.