هوشمندسازی میادین میوه و تره بار با ترازوی هوشمند کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر علی حاجیان، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان با اشاره به دگرگونی در رویکردهای سنتی مدیریت بازار گفت: امروز مهمترین اولویت ما در کلانشهر اصفهان، عبور از مدیریت فیزیکی و حرکت به سمت ایجاد یک شبکهای کاملاً هوشمند، عادلانه و پایدار برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.
وی افزود: در همین راستا، برنامههای راهبردی سازمان در چند محور کلیدی از جمله توسعه بازارهای روز کوثر بر مبنای عدالت مکانی، نوسازی زیرساختهای میدان مرکزی، ایجاد باراندازهای تخصصی و استقرار نظام تصمیمگیری بر پایه دادههای واقعی تدوین شده است تا اطمینان حاصل شود که هر شهروند اصفهانی در هر نقطه از شهر، به کالایی باکیفیت و با قیمت مصوب دسترسی دارد.
حاجیان با کالبدشکافی چالشهای مدیریتی در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: بازارهای عرضه کالا به دلیل تنوع ذینفعان و حجم انبوه تراکنشهای روزانه، همواره با پیچیدگیهای نظارتی روبرو بودهاند. در گذشته که بخش بزرگی از بازرسیها به صورت فیزیکی و سنتی انجام میشد، امکان تحلیل دقیق رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه بسیار محدود بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، با بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان در حوزه شفافیت و سرعت خدمات، دیگر روشهای قدیمی پاسخگوی نیاز بازار نبود. به همین جهت، ما تحول دیجیتال را به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در اولویت قرار دادیم تا بتوانیم از طریق پایش لحظهای، نبض بازار را در اختیار داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، یکی از درخشانترین اقدامات سازمان در حوزه شفافیت را استقرار ترازوهای هوشمند دانست و تصریح کرد: یکی از دغدغههای همیشگی ما، یکسانسازی نرخهای مصوب و جلوگیری از تخلفات احتمالی بود. با ورود ترازوهای هوشمند به چرخه توزیع در بازارهای کوثر، گام بزرگی برای حل این چالش برداشته شد.
حاجیان توضیح داد: این ترازوها صرفاً یک ابزار وزنکشی نیستند، بلکه پایانههای هوشمندی هستند که به صورت مستقیم به سامانههای مدیریتی متصلاند. این سیستم علاوه بر ثبت دقیق و بدون خطای تراکنشها، امکان پایش مستمر قیمتها را فراهم کرده و اجازه نمیدهد کالایی خارج از نرخ مصوب به دست مشتری برسد. همچنین استخراج دادههای تحلیلی از این ترازوها به ما میگوید که در کدام مناطق تقاضا بیشتر است و یا کدام کالاها نیاز به تنظیم بازار دارند.
وی افزود: در کنار این سختافزارها، سامانههای نرمافزاری نظارتی نیز مستقر شدهاند تا عملکرد بهرهبرداران به صورت یکپارچه و شفاف ارزیابی شود. این یعنی ما اکنون یک داشبورد مدیریتی داریم که عدالت در نرخگذاری را در لحظه تضمین میکند.
حاجیان با تأکید بر اینکه «شفافیت، ریشه اعتماد است»، اظهار داشت: وقتی شهروند ما مشاهده میکند که تمامی فرآیند عرضه کالا، از قیمتگذاری تا توزین، تحت نظارت یک سامانه هوشمند و غیرقابل تغییر است، احساس امنیت خاطر پیدا میکند. این رویکرد نه تنها رضایت مشتری را در پی داشته، بلکه فضایی رقابتی و سالم را میان غرفهداران و بهرهبرداران ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در این سیستم هوشمند، بهرهبرداری که قانونمدار است و کالای باکیفیت را با قیمت منصفانه عرضه میکند، به وضوح از دیگران متمایز میشود. این نظمبخشی به بازار، اختلافات میان خریدار و فروشنده را به حداقل رسانده و بستری عادلانه برای فعالیت اقتصادی فراهم آورده است.
نقش دادههای لحظهای در مدیریت بحران و تنظیم بازار
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری اصفهان به اهمیت «حکمرانی دادهمحور» اشاره کرد و گفت: بزرگترین دستاورد هوشمندسازی برای یک مدیر، تبدیل «تجربه صرف» به «تصمیمگیری مبتنی بر واقعیت» است. امروزه ما میتوانیم روند قیمتها، میزان موجودی انبارها و رفتار مصرفکننده را به صورت لحظهای رصد کنیم.
حاجیان بیان کرد: برای نمونه، اگر دادههای استخراجشده از ترازوهای هوشمند نشان دهد که عرضه یک قلم کالا مانند پیاز یا سیبزمینی در بازار با اختلال مواجه شده است، ما پیش از آنکه این موضوع تبدیل به یک بحران اجتماعی شود، اقدامات اصلاحی را انجام میدهیم. این سرعت عمل در واکنش، موجب ارتقای بهرهوری مدیریتی و کاهش خطاهای انسانی شده است.
تعامل با بهرهبرداران و آموزش برای تحول دیجیتال
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش غرفهداران در این مسیر اشاره کرد و افزود: موفقیت هیچ طرحی بدون همراهی بدنه اجرایی ممکن نیست. ما بهرهبرداران را نه فقط مجری، بلکه شرکای راهبردی خود در این تحول میدانیم. به همین منظور، دورههای آموزشی گستردهای با موضوع تحول دیجیتال و مهارتهای حرفهای برای آنها برگزار شده است.
حاجیان خاطرنشان کرد: همچنین جلسات هماندیشی مستمری با تأمینکنندگان برگزار کردهایم تا زنجیره تأمین را کوتاهتر کنیم. هرچه واسطهها کمتر شوند، سود واقعی به تولیدکننده میرسد و مصرفکننده نیز قیمت کمتری پرداخت میکند. در این مسیر، سازمان از بهرهبرداران فعال و پیشرو که در اجرای طرحهای هوشمندسازی همراهی کردهاند، تقدیر به عمل آورده است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری با ترسیم افق آینده سازمان گفت: برنامه ما برای هوشمندسازی، توقفناپذیر است. در فازهای بعدی، قصد داریم فناوری ترازوهای هوشمند را به تمامی گروههای کالایی از جمله غرفههای مرغ، گوشت و سبزیجات تعمیم دهیم. همچنین تکمیل پروژه «کوثر مجازی» و استقرار کامل نظام دادهمحور با همکاری شرکتهای دانشبنیان از برنامههای جدی ماست.
وی افزود: اصفهان با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در قلب ایران، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب اصلی توزیع کالا دارد. به همین جهت، توسعه باراندازهای تخصصی برای محصولاتی همچون تخممرغ، گوشت سفید، ماهی و آبزیان در دستور کار است تا میدان مرکزی اصفهان به یکی از گرههای اصلی شبکه توزیع ملی تبدیل شود.
حاجیان موضوع تأمین کالا را فراتر از یک وظیفه خدماتی دانست و گفت: ما به دنبال تقویت نظام امنیت غذایی شهری هستیم. شهرهای بزرگ باید در هر شرایطی، حتی در مواقع بحرانی، تابآوری زنجیره تأمین خود را حفظ کنند. راهاندازی واحدهای سورتینگ و بستهبندی میوه نیز در همین راستا انجام شده است؛ چرا که این اقدام نه تنها کیفیت عرضه را بالا میبرد، بلکه با کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، به اقتصاد ملی و توسعه پایدار کمک شایانی میکند.
وی در ادامه به تقویت برند «بازارهای کوثر» اشاره کرد و گفت: امروز کوثر در ذهن اصفهانیها با سه ویژگی کیفیت، تنوع و قیمت مناسب گره خورده است. ما با توسعه خدماتی نظیر رزرو آنلاین غرف روزبازارها و ارتقای زیرساختهای فیزیکی، به دنبال تقویت این سرمایه اجتماعی هستیم.
علی حاجیان در پایان با تأکید بر عزم راسخ شهرداری اصفهان برای ایجاد تحولی بنیادین اظهار داشت: هدف نهایی ما در این سازمان صرفاً مدیریت فیزیکی بازارها نیست. ما در حال ریلگذاری برای یک حکمرانی هوشمند در حوزه امنیت غذایی شهر هستیم. استقرار نظام تصمیمگیری مبتنی بر داده و استفاده از ابزارهایی نظیر ترازوی هوشمند، تنها بخشی از پازل بزرگی است که اصفهان را به الگوی برتر توزیع عادلانه کالا در کشور تبدیل خواهد کرد. ما معتقدیم شهروند اصفهانی لایق پیشرفتهترین و شفافترین خدمات است و تا تحقق کامل این چشمانداز، مسیر هوشمندسازی را با تمام توان ادامه خواهیم داد.
نظر شما