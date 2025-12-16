  1. استانها
کسب ۴ مدال توسط تیم دفاع شخصی دختران سیستان و بلوچستان

زاهدان- دختران سیستان و بلوچستان برای اولین بار در مسابقات کشوری دفاع شخصی قوت الرمی شرکت کرده و موفق به کسب ۴ مدال شدند.

ادهم کرد زابلی مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر از درخشش دختران سیستان و بلوچستان در مسابقات کشوری دفاع شخصی قوت الرمی به میزبانی شهرستان لاهیجان خبر داد.

کرد زابلی ادامه داد: دختران سرزمین آفتاب برای اولین بار در این رویداد شرکت کرده و در مقابل ۵۰۰ مبارز از ۹ استان در دو استایل مبارزات و هنرهای فردی و گروهی رقابت کردند و چهار مدال کسب کردند.

وی گفت: هانیه اربابی، مریم پودینه، معصومه محمودی، غزل میر، آرمیتا شهرکی مقدم، فاطمه زهرا اعتمادیان، نرجس خاتون ملاشاهی و رعنا حریف کوهکن به مربیگری مریم رضایی تیم اعزامی از سیستان و بلوچستان بودند.

