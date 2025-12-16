به گزارش خبرنگار مهر، برایت کوپمبا ظهر سه شنبه در نشست فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با قدردانی از مهمان‌نوازی مسئولان و فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: روابط ایران و زیمبابوه صرفاً به تعاملات اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه میان رهبران دو کشور ارتباط سیاسی قوی، راهبردی و مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار است و باور مشترک بر این است که این روابط سیاسی باید به شکل مؤثر به روابط اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و زیمبابوه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای توسعه روابط دوجانبه، افزود: این کمیسیون هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و نشست‌های میان‌دوره‌ای نیز برای پایش پیشرفت همکاری‌ها در نظر گرفته شده است که آخرین نشست آن هفته گذشته در تهران برگزار شد.

سفیر زیمبابوه هدف از سفر هیئت این کشور به استان زنجان را شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی استان در چارچوب همکاری‌های رسمی دو کشور عنوان کرد و گفت: زنجان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و تولید از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و همین ظرفیت‌ها، توجه ما را به این استان جلب کرد.

کوپمبا فرصت‌های همکاری مشترک را در حوزه‌هایی چون صنایع غذایی، فرآوری محصولات کشاورزی، تولید روغن‌های گیاهی، صنایع چرم، تولید کفش، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، ساخت‌وساز، پارک‌های صنعتی و فناوری برشمرد.

وی با اشاره به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در زیمبابوه تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند و فرآیند ثبت شرکت حداکثر ظرف هفت روز انجام می‌شود.

نماینده جمهوری زیمبابوه با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی کشورش گفت: زیمبابوه با جمعیتی حدود ۱۶ میلیون نفر و موقعیت جغرافیایی راهبردی در جنوب آفریقا، دروازه دسترسی به بازار ۱۶ کشور آفریقایی محسوب می‌شود که این موضوع مزیت مهمی برای سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود.

وی کشاورزی، گردشگری و معدن را از ارکان اصلی اقتصاد زیمبابوه دانست و افزود: تولید محصولات کشاورزی متنوع به‌صورت ارگانیک، وجود آبشار ویکتوریا به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان و ذخایر غنی معدنی شامل طلا، الماس، لیتیوم، زغال‌سنگ و فلزات اساسی، فرصت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کرده است.

کوپمبا با اشاره به شرایط تحریمی دو کشور گفت: به دلیل نبود تراکنش‌های مالی مستقیم، بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری از طریق کشورهای ثالث انجام می‌شود و به همین دلیل آمارهای رسمی تجارت دقیق نیست.

وی افزود: واردات تنباکو، طلا و سنگ‌های قیمتی از زیمبابوه به ایران و صادرات محصولاتی مانند قیر، تراکتور، ماشین‌آلات، سوخت‌های صنعتی، پلاستیک، فرش و محصولات کشاورزی از ایران به زیمبابوه از محورهای اصلی تجارت دوجانبه است.

سفیر زیمبابوه با تأکید بر توانمندی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: زیمبابوه استقبال گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در حوزه تولید دارو، تجهیزات پزشکی، انتقال دانش فنی و ایجاد واحدهای تولیدی مشترک دارد.

وی سطح بالای سواد نیروی انسانی زیمبابوه را یکی از مزیت‌های مهم این کشور دانست و افزود: ۹۸ درصد جمعیت زیمبابوه باسواد هستند و نیروی کار ماهر به‌راحتی در دسترس سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد.

کوپمبا با دعوت از فعالان اقتصادی استان زنجان برای حضور در زیمبابوه گفت: ظرفیت‌های اقتصادی زنجان می‌تواند مکمل مناسبی برای اقتصاد زیمبابوه باشد و این سفر، آغاز مسیر همکاری مستمر و بلندمدت میان استان زنجان و جمهوری زیمبابوه خواهد بود.