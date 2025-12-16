به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه پارک گردشگری و فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: اجرای این طرح با همکاری استانداری و نمایندگان مجلس و بر اساس مطالعات جامع انجام شده، بدون مداخله‌های سلیقه‌ای پیش خواهد رفت تا از تجربه‌های ناموفق گذشته جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت منابع مختلف گفت: اعتبارات این پروژه از سه منبع تأمین می‌شود؛ استانداری، وزارت میراث‌فرهنگی و اعتبارات توازن و توسعه شهری. سهم هر طرف مطابق توافق رسمی تعیین شده و از منابع داخلی استان و همچنین حمایت ملی بهره‌مند خواهد شد.

صالحی‌امیری با اشاره به وسعت ۶۰۰ هکتاری مجموعه افزود: فاز نخست پروژه شامل ۵۰ هکتار زون فرهنگی است که زیرساخت‌ها، روشنایی، مرمت کمپ‌ها و خدمات عمومی در آن تکمیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: این پارک متعلق به استان یا یک شهر خاص نیست، بلکه یک ظرفیت ملی است که باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که خدمات ارزان و در دسترس مردم ارائه شود و فشار اقتصادی به خانواده‌ها تحمیل نشود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر اهمیت صنایع‌دستی در این پروژه تأکید کرد: ایجاد بازارچه دائمی و تم‌پارک صنایع‌دستی فرصتی کم‌نظیر است تا گردشگران از لحظه خلق آثار تا خرید آن‌ها را مشاهده کنند و سوغات استان را به سراسر کشور ببرند. این فضا به اشتغال و توانمندسازی صنایع‌دستی محلی نیز کمک خواهد کرد.

صالحی‌امیری اظهار کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جمعیت قابل توجهی از منطقه ایجاد می‌شود. فضاهای کوچک خدماتی و رستوران‌ها در اختیار مردم محلی قرار می‌گیرد و بازارچه‌های صنایع‌دستی دائمی فعال خواهند بود.

وی ادامه داد: با تأمین به‌موقع منابع، فاز نخست پروژه کمتر از شش ماه اجرایی شده و مجموعه تا پیش از پایان تابستان سال آینده با حضور استاندار و نمایندگان مجلس به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین بخشی از امکانات برای خدمات مسافران عبوری و خانواده‌ها طراحی شده است تا این پارک به یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان تبدیل شود.

