به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه پارک گردشگری و فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: اجرای این طرح با همکاری استانداری و نمایندگان مجلس و بر اساس مطالعات جامع انجام شده، بدون مداخلههای سلیقهای پیش خواهد رفت تا از تجربههای ناموفق گذشته جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت منابع مختلف گفت: اعتبارات این پروژه از سه منبع تأمین میشود؛ استانداری، وزارت میراثفرهنگی و اعتبارات توازن و توسعه شهری. سهم هر طرف مطابق توافق رسمی تعیین شده و از منابع داخلی استان و همچنین حمایت ملی بهرهمند خواهد شد.
صالحیامیری با اشاره به وسعت ۶۰۰ هکتاری مجموعه افزود: فاز نخست پروژه شامل ۵۰ هکتار زون فرهنگی است که زیرساختها، روشنایی، مرمت کمپها و خدمات عمومی در آن تکمیل خواهد شد.
وی تأکید کرد: این پارک متعلق به استان یا یک شهر خاص نیست، بلکه یک ظرفیت ملی است که باید بهگونهای مدیریت شود که خدمات ارزان و در دسترس مردم ارائه شود و فشار اقتصادی به خانوادهها تحمیل نشود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین بر اهمیت صنایعدستی در این پروژه تأکید کرد: ایجاد بازارچه دائمی و تمپارک صنایعدستی فرصتی کمنظیر است تا گردشگران از لحظه خلق آثار تا خرید آنها را مشاهده کنند و سوغات استان را به سراسر کشور ببرند. این فضا به اشتغال و توانمندسازی صنایعدستی محلی نیز کمک خواهد کرد.
صالحیامیری اظهار کرد: با بهرهبرداری از این مجموعه، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جمعیت قابل توجهی از منطقه ایجاد میشود. فضاهای کوچک خدماتی و رستورانها در اختیار مردم محلی قرار میگیرد و بازارچههای صنایعدستی دائمی فعال خواهند بود.
وی ادامه داد: با تأمین بهموقع منابع، فاز نخست پروژه کمتر از شش ماه اجرایی شده و مجموعه تا پیش از پایان تابستان سال آینده با حضور استاندار و نمایندگان مجلس به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین بخشی از امکانات برای خدمات مسافران عبوری و خانوادهها طراحی شده است تا این پارک به یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان تبدیل شود.
پارک گردشگری گلستان با سرمایهگذاری بخش خصوصی برای مردم راهاندازی میشود
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: این منطقه از دهه ۸۰ با ایجاد آلاچیق هاو سکوی برداشت تجاری و تأمین روشنایی، بخشی از منطقه نمونه گردشگری مصوب کشور بوده و شرایط واگذاری به بخش خصوصی نیز فراهم است.
وی تأکید کرد: واگذاری فضاهای خدماتی و رستورانها به بخش خصوصی با هدف ارائه خدمات ارزان و دسترسی آسان برای مردم انجام میشود: هدف ما درآمدزایی نیست و نباید هزینه سنگینی به دوش خانوادهها تحمیل شود. سرمایهگذار باید شرایط را با نیازهای محلی منطبق کند و از مزایده شفاف برای انتخاب بهرهبردار استفاده شود.
صالحیامیری با اشاره به وسعت کلی پارک گفت: فاز اول این پروژه ۵۰ هکتار از ۶۰۰ هکتار زون فرهنگی مجموعه را شامل میشود و اولویت با تکمیل زیرساختها، روشناییها، مرمت کمپها و خدمات عمومی است. بودجه آن با همکاری استان و نمایندگان مجلس تأمین شده و صرفاً برای پارک هزینه خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی صنایعدستی و گردشگری افزود: این پارک متعلق به یک شهر نیست، بلکه سرمایه ملی است و با بهرهگیری از سرمایهگذاری بخش خصوصی، خدمات و امکانات آن برای همه مردم در دسترس خواهد بود.
وی تأکید کرد: با تأمین بهموقع منابع، فاز اول پارک کمتر از شش ماه اجرایی میشود و مجموعه تا پیش از پایان تابستان سال آینده با حضور استاندار و نمایندگان مجلس به بهرهبرداری خواهد رسید.
صالحیامیری همچنین از برنامهریزی برای آمادهسازی امکانات بازدید مسافران و خانوادهها پیش از ایام عید خبر داد و گفت: این پارک نقطه توقفی امن و جذاب برای مسافران عبوری و گردشگران استان خواهد بود.
