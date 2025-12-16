  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

زارعی: تیم ملی کوهنوردی با آمادگی کامل در رقابت‌های ژاپن شرکت می کند

بجنورد- رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از آغاز اردوهای آمادگی خبر داد و گفت تیم ملی ایران با آمادگی مطلوب در رقابت‌های ناگویا ژاپن شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زراعی ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان‌شمالی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی اظهار کرد: تیم ملی کوهنوردی و سنگنوردی کشور با ظرفیت و آمادگی مطلوب در رقابت‌های ناگویا ژاپن شرکت خواهد کرد و تلاش دارد جایگاه ایران را در عرصه بین‌المللی تثبیت کند.

وی با یادآوری دستاوردهای پیشین ورزشکاران ایرانی، گفت: عنوان چهارمی المپیک توسط رضا علیپور و کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی جاکارتا و هانگژو را نمونه‌های بارز موفقیت این رشته است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور افزود: این افتخارات موجب شده فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در زمره فدراسیون‌های مدال‌آور کشور قرار گیرد.

زارعی با بیان اینکه اردوهای آمادگی ملی‌پوشان آغاز شده است، گفت: هفته گذشته نیز مسابقه جام فجر در رشته سرعت برگزار شد که نفرات برتر آن به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

وی افزود: این ورزشکاران قرار است در مسابقات سرعت قهرمانی آسیا و همچنین بازی‌های آسیایی سانیای چین حضور یابند.

زراعی همچنین به گستره فعالیت‌های فدراسیون اشاره کرد و گفت: ۷۰ هزار ورزشکار در رشته‌های مختلف کوهنوردی ساماندهی و بیمه شده فعالیت می‌کنند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی افزود: براساس آمار غیر رسمی نزدیک به یک میلیون نفر در شاخه‌های مختلف کوهنوردی و سنگنوردی فعالیت می‌کنند.

زراعی با بیان اینکه ایران با ۲۶۰ قله بالای چهار هزار متر کشوری کوهستانی است، گفت: این ظرفیت طبیعی باعث شده کوهنوردی در کشور ما نهادینه و به بخشی از فرهنگ ورزشی جامعه تبدیل شود.

وی همچنین از فعالیت‌های متنوع این رشته گفت و یادآور شد: رشته‌های سنگنوردی، یخ‌نوردی، دوی کوهستان و کوهنوردی با اسکی نیز در ایران فعال هستند که توسعه این رشته‌ها می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در عرصه‌های جهانی باشد

