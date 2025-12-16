به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری ظهر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار داشت: پیشگیری از خشونت کار سختی است و به دلیل ماهیت پیچیده و چندوجهی آن، نیازمند رویکردی چندجانبه و گسترده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این است که اشخاص مرتکب متفاوت هستند و فرهنگ پیشگیری باید در دستور کار قرار گیرد.
این مسئول تصریح کرد: تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد نرخ پایین جرایم زمانی حاصل میشود که امکانات سختافزاری و زیرساختها به اندازه کافی فراهم باشد.
دادستان قزوین ادامه داد: مطالبه جدی مردم و رسانهها بدون زیرساختهای کافی باعث تعارض منافع میشود و تضمین نظم اجتماعی نیازمند فراهم بودن تجهیزات مورد نیاز، مانند ماشینآلات امدادی است.
عسگری همچنین گسترش گردشگری و بهرهگیری از فضای شهری و اقتصادی را به عنوان یکی از راهکارهای کاهش خشونت اقتصادی و اجتماعی مطرح کرد و گفت: فرهنگسازی، توسعه زیرساختها و اقدامات اجتماعی و اقتصادی مکمل یکدیگر هستند.
