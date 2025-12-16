  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

پیشگیری از خشونت نیازمند رویکرد چندجانبه و تقویت زیرساخت‌ها است

پیشگیری از خشونت نیازمند رویکرد چندجانبه و تقویت زیرساخت‌ها است

قزوین- دادستان قزوین گفت: پیشگیری از خشونت دشوار بوده و موفقیت آن به تقویت زیرساخت‌ها، نظم اجتماعی، همکاری مردم و رسانه‌ها و اقدامات اقتصادی و فرهنگی وابسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری ظهر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار داشت: پیشگیری از خشونت کار سختی است و به دلیل ماهیت پیچیده و چندوجهی آن، نیازمند رویکردی چندجانبه و گسترده است.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این است که اشخاص مرتکب متفاوت هستند و فرهنگ پیشگیری باید در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول تصریح کرد: تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد نرخ پایین جرایم زمانی حاصل می‌شود که امکانات سخت‌افزاری و زیرساخت‌ها به اندازه کافی فراهم باشد.

دادستان قزوین ادامه داد: مطالبه جدی مردم و رسانه‌ها بدون زیرساخت‌های کافی باعث تعارض منافع می‌شود و تضمین نظم اجتماعی نیازمند فراهم بودن تجهیزات مورد نیاز، مانند ماشین‌آلات امدادی است.

عسگری همچنین گسترش گردشگری و بهره‌گیری از فضای شهری و اقتصادی را به عنوان یکی از راهکارهای کاهش خشونت اقتصادی و اجتماعی مطرح کرد و گفت: فرهنگ‌سازی، توسعه زیرساخت‌ها و اقدامات اجتماعی و اقتصادی مکمل یکدیگر هستند.

کد خبر 6691434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها