https://mehrnews.com/x39SWW ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲ کد خبر 6691436 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲ آب گیری سد کوهستان پارک بیکاه در رودان رودان - بارشهای سیل آسا در شرق هرمزگان موجب آب گیری سد کوهستان پارک بیکاه واقع در شهرستان رودان شد. برچسبها شهرستان رودان سد آبی آبگرفتگی
نظر شما