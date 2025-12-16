انسداد ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترکاشوند با اشاره به انسداد چاهچاههای غیرمجاز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان تویسرکان پر و مسدود شده که با این اقدام از برداشت حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
وی با اشاره به الزام کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی افزود: نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای مجاز کشاورزی شهرستان الزامی است و ارائه هرگونه خدمات به این چاهها منوط به نصب کنتور هوشمند خواهد بود.
مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان با بیان اینکه تاکنون ۶۴۱ دستگاه انواع کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی نصب شده است، تصریح کرد: این میزان معادل ۳۲ درصد چاههای کشاورزی شهرستان است.
ترکاشوند ادامه داد: در سال جاری نیز ۴۹ دستگاه انواع کنتور هوشمند جدید بر روی چاههای شهرستان نصب شده و هدف اصلی این طرح، جلوگیری از اضافهبرداشت آبهای زیرزمینی و استفاده بهینه از منابع آبی در راستای عبور از بحران کمآبی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای گذشته گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۹۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان تویسرکان مسدود شده که مجموع عمق انسداد این چاهها به ۱۶ کیلومتر میرسد.
مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان افزود: با انسداد این تعداد چاه، تاکنون از برداشت بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در سطح شهرستان جلوگیری شده است.
ترکاشوند از مردم بهویژه کشاورزان شهرستان تویسرکان خواست با توجه به اهمیت حفظ منابع آب زیرزمینی، از حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بیرویه آب خودداری کرده و در اجرای برنامههای مدیریت منابع آب همکاری لازم را داشته باشند.
