امسال ۴۴۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین صبح شنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان همدان اظهار داشت: از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۳ تاکنون ۱۴ جلسه شورای حفاظت از منابع آب استانی و ۷۶ جلسه شهرستانی با موضوعات انسداد چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای غیرمجاز، نصب و راهاندازی کنتورهای هوشمند آب و برق برروی چاهها، تشکیل و راهاندازی گروههای گشت و بازرسی، توقیف دستگاههای حفاری غیرمجاز و طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی تشکیل شده است.
وی بابیان اینکه سال ۹۳ تعداد ۶۵۹ حلقه چاه غیرمجاز دارای حکم قضایی در استان همدان مسدود شد، گفت: این اقدام سبب صرفهجویی ۸۰ میلیون مترمکعب منابع آبی زیرزمینی شده و ۳۰ کیلومتر عمق انسداد بوده است.
عزالدین با بیان اینکه سال گذشته ۷۰۰ حلقه با حجم آب صرفهجویی شده ۵۸ میلیون مترمکعب و عمق انسداد ۲۳ کیلومتر مسدود شده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۴۱ حلقه با حجم صرفهجویی ۲۵ میلیون مترمکعب در همدان مسدود شده که ۱۴.۷ کیلومتر عمق داشته است.
وی بابیان اینکه در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون تعداد یک هزار و ۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب صرفهجویی شده ۱۶۴ میلیون مترمکعب و عمق ۶۷.۸ کیلومتر مسدود شده است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون توسط گروههای گشت و بازرسی مستقر در شهرستانها، از برداشت مازاد بر پروانه ۱۱۶ چاه آب کشاورزی مجاز و فعال با نصب کنتور هوشمند، اصلاح منصوبات و پلمپ چاه جلوگیری شده است.
وی گفت: اعتبارات مصوب طرح احیا و تعادلبخشی استان همدان سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان بوده که ۵۰ درصد آن معادل ۶ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان تخصیص یافته و ۶ میلیارد و ۲۴۱ میلیون تومان آن هزینه شده است.
عزالدین با اعلام اینکه باید در راستای هزینه اعتبارات طرح احیا و تعادلبخشی براساس برنامه و دستورالعمل ابلاغی اقدام کرد، گفت: اعتبارات مصوب طرح احیا در سال ۹۵، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که تاکنون تخصیصی نداشته است.
وی از نصب سه هزار و ۴۴ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق، کنتور الکترومغناطیس و حجمی بر روی چاههای کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات خبر داد و گفت: در راستای ایجاد سامانه دوسویه آب و برق در حدود ۹۴ درصد از کد رمز برق و کد اشتراک آب چاههای کشاورزی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تطابق داده شده و مابقی آن تا پایان مهر ماه به اتمام خواهد رسید.
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