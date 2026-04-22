۷۰ درصد مخازن سدهای کرمانشاه پُر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام درویشی با اشاره به رشد قابل توجه بارندگی‌ها در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۲۳ میلی‌متر بارندگی در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: در پی این بارش‌ها، تاکنون چهار سد استان سرریز کرده و در مجموع ۷۰ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کرمانشاه پُر شده است. ظرفیت کلی مخازن سدهای استان یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: تاکنون ۱۴۳۶ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده و این اقدام نقش مؤثری در احیای منابع آبی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با انسداد این چاه‌ها، بسیاری از سراب‌ها و چشمه‌های استان که دچار افت آبدهی شده بودند، دوباره به وضعیت پرآبی بازگشته و جریان آنها تقویت شده است. همچنین چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در سامانه کشوری «MCDM» ثبت و شناسایی شده‌اند.

درویشی میزان کسری مخزن آب‌های زیرزمینی استان را یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: تنها در سال گذشته با انسداد چاه‌های غیرمجاز، حدود ۶۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی احیا شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مصرف بهینه آب، از شهروندان خواست با رعایت الگوی صحیح مصرف، در حفظ این منابع ارزشمند همکاری کنند.