۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

مسدود شدن بیش از دو هزار چاه غیرمجاز در کبودرآهنگ از سال ۹۳

همدان- مدیر منابع آب کبودرآهنگ گفت: با تداوم طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز، از سال ۱۳۹۳ تاکنون بیش از دو هزار و ۲۲۹ حلقه چاه مسدود و از برداشت ۷۸ میلیون مترمکعب آب جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حیدری‌مقدم ظهر یکشنبه از مسدود شدن ۱۹ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان کبودرآهنگ سال جاری خبر داد، اظهار کرد: به موجب آن، ۲۷۰ هزار مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه‌جویی شد.

وی با اشاره به تداوم طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز افزود: به منظور کنترل برداشت، نصب کنتور هوشمند بر روی تمامی چاه‌های مجاز کشاورزی الزامی است و کشاورزان باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

مدیر منابع آب شهرستان کبودرآهنگ عنوان کرد: تاکنون ۶۴۵ دستگاه انواع کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز این شهرستان نصب شده و در سال جاری نیز ۲۴ دستگاه جدید به کار گرفته شده است.

حیدری‌مقدم هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از اضافه‌برداشت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی با هدف عبور از بحران کم‌آبی است.

مدیر منابع آب کبودرآهنگ تصریح کرد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۲ هزار و ۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مسدود شده که عمق مجموع آن‌ها به ۶۲ کیلومتر می‌رسد.

به گفته وی، این اقدام مانع برداشت حدود ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب آب زیرزمینی شده است.

حیدری‌مقدم با تاکید بر جایگاه منابع آب زیرزمینی به عنوان مهم‌ترین نعمت خدادادی، از کشاورزان خواست از حفر چاه غیرمجاز و برداشت بی‌رویه خودداری کنند. وی ارائه هرگونه خدمات به صاحبان چاه‌های مجاز را منوط به نصب کنتور هوشمند دانست.

کد خبر 6589178

