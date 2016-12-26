به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر دوشنبه در پنجمین شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن بابیان اینکه یکی از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید در شهرستان رزن حفظ منابع آب است، گفت: در سطح شهرستان رزن بیش از یک هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که از این تعداد ۵۰۰ چاه دارای حکم انسداد است که تا امروز بیش از ۳۸۳چاه غیرمجاز مسدود شده است.
وی بابیان اینکه از انسداد چاههای غیرمجاز در استان بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی شده است، اظهار داشت: از این میزان ۸۳ میلیون مترمکعب معادل ۴۳ درصد صرفهجویی آب، در شهرستان رزن محقق شده است.
فرماندار رزن افزود: طی سال جاری نیز ۱۱۵ چاه غیرمجاز با حکم قضایی مسدود شده و این در حالی است که در سال ۹۳ حدود ۳۴ حلقه چاه و در سال ۹۴ بیش از ۱۱۵ حلقه چاه در رزن مسدود شده است.
وی افزود: انسداد چاههای غیرمجاز باید در شهرستان انجام شود و بهصورت منطقه نباشد تا مردم احساس تبعیض نکنند.
حسینی با اشاره به اینکه در شهرستان رزن ۱۶۱۶حلقه چاه آب مجاز وجود دارد، گفت: یکی از معضلات موجود در شهرستان اضافه برداشت از چاههای مجاز است که مستلزم کنترل و نظارتها از سوی مسئولان امر است.
وی نصب کنتورهای هوشمند آب را یکی از مهمترین عوامل کنترل بر اضافه برداشت چاههای مجاز دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا تاکنون ۲۲۶ کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی شهرستان رزن نصبشده و در سال گذشته نیز ۱۴۹ کنتور هوشمند نصبشده بود.
فرماندار رزن پیشرفت نصب کنتور آب در شهرستان رزن را ۱۰۳ درصد عنوان کرد و از تدوین سند حفظ منابع آب در شهرستان رزن خبر داد و گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته کشت محصولات پرآب بر از قبیل سیبزمینی سالانه هزار هکتار و کشت هندوانه ۵۰۰ هکتار کاهش داشته و در کنار آن کشت محصولات کم آب همچون زعفران و رازیانه افزایش داشته است.
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