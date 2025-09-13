به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رکنیان ظهر شنبه با بیان اینکه تاکنون ۸۸۵ حلقه از مجموع ۱۳۳۳ حلقه چاه مجاز این شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شده است، اظهار کرد: این تعداد معادل ۶۷ درصد منابع آبی شهرستان اسدآباد است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مسدود شده که این اقدام از برداشت بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری کرده است. عمق انسداد این چاه‌ها حدود ۱۰ کیلومتر برآورد می‌شود.

مدیرمنابع آبی اسدآباد با اشاره به نصب ۳۳ دستگاه کنتور جدید در سال جاری گفت: بخش عمده این کنتورها بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شده و به مالکانی که هنوز نسبت به خرید و نصب کنتور اقدام نکرده‌اند اخطاریه داده شده است. در صورت بی‌توجهی، برق این چاه‌ها قطع و بهره‌برداری آن‌ها متوقف خواهد شد.

رکنیان خاطرنشان کرد: اولویت قطع برق شامل چاه‌های واقع در حریم منابع آب شرب، چاه‌های با برداشت بیش از حجم مجاز و چاه‌های فاقد تمدید پروانه بهره‌برداری است.

به گفته مدیر منابع آب اسدآباد، کلیه پرونده‌های آب زیرزمینی این شهرستان بر اساس دستورالعمل شرکت مدیریت منابع آب ایران اصلاح و تعدیل شده و اسدآباد در این زمینه رتبه نخست استان همدان را کسب کرده است.