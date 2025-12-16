۲۹ دانشجوی ممتاز و نخبه شاهد و ایثارگر در استان ایلام تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز روزانه دولتی شاهد و ایثارگر استان با اشاره به نقش بیبدیل مردم ایلام در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت تبیین این رشادتها برای نسل جوان تأکید کرد.
وی ادامه داد: ایلام با تقدیم سه هزار شهید و ۱۰۸ هزار ایثارگر یکی از پیشتازان عرصه ایثار و مقاومت در کشور است و این افتخار باید بهدرستی برای نسل امروز بازگو شود.
وی با بیان اینکه دانشجویان سرمایههای فکری و فرهنگی کشور هستند، افزود: شما دانشجویان ممتاز، آیندهداران این سرزمین هستید و باید با شناخت دقیق از تاریخ ایثار و مقاومت، در مسیر خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی گام بردارید.
مدیرکل بنیاد شهید ایلام همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای فرهنگی، بازدیدهای میدانی از یادمانهای شهدا و تولید محتواهای آموزشی با محوریت دفاع مقدس در دانشگاهها خبر داد و گفت: پیوند میان دانشگاه و فرهنگ ایثار، ضامن پویایی و هویتمندی جامعه است.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد شهید استان ایلام آماده همکاری با مراکز علمی و فرهنگی برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به زبان نسل جوان است و این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.
در این مراسم که با حضور مسئولان دانشگاههای استان ایلام صورت گرفت، از ۲۹ دانشجوی ممتاز و نخبه دانشگاههای روزانه دولتی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
