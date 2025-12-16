کمک ۵۰ میلیارد ریالی حامیان نیکوکار به ایتام نیازمند ایوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا باقری با بیان اینکه عمده کمک‌های این حامیان به ایتام به صورت کمک نقدی است، افزود: در نه ماهه نخست امسال بیش از ۴۰ میلیارد ریال به صورت نقدی از طرف این حامیان به حساب کودکان یتیم و نیازمند شهرستان واریز شده است.

وی همچنین اضافه کرد: این حامیان نیکوکار علاوه بر واریز کمک نقدی مذکور بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال کمک غیرنقدی نیز شامل: نوشت افزار، لوازم ضروری، پوشاک و مواد خوراکی به ایتام و فرزندان محسنین تحت تکفل خود کمک کرده‌اند.

رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان تصریح کرد: هم اکنون میانگین دریافتی هر فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ماهانه بالغ بر ۱۸ میلیون ریال و فرزندان محسنین نیز بیش از ۹ میلیون ریال است.

به گفته‌ باقری هم اکنون حدود ۴ هزار حامی نیکوکار حمایت از ۴۱۵ کودک یتیم و نیازمند مورد حمایت کمیته امداد شهرستان ایوان را عهده دار هستند.