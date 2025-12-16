ارزآوری ۵.۳ میلیارد دلاری آهن و فولاد در ۸ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم صادرات آهن و فولاد کشور، ۳۱ درصد و مجموع حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۱ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که سهم واحدهای تولیدی از صادرات فولاد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر از این رشد صادرات زنجیره فولاد، تولیدکنندگان منتفع نشده اند.

ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۸ ماهه سال جاری با رشد ۲۷ درصدی به بیش از ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است.

روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با ۸ ماهه سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است.

شدت روند نزولی صادرات مقاطع طویل فولادی در آمار ۸ ماهه نسبت به آمار تجمیعی ماه گذشته کاهش داشته و از ۱۴ درصد افت به ۹ درصد افت رسیده است. صادرات میلگرد که مطابق اطلاعات کتاب سال فولاد ایران، سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل می‌شود، ۱۲ درصد کاهش یافته است.

ارزش صادرات انواع ورق‌های فولادی تقریباً ۳ برابر شده و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.