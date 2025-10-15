صادرات ۴ میلیارد دلاری فولاد در نیمه نخست ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت صادرات زنجیره آهن و فولاد در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که در این مدت حجم صادرات در این بخش ۳۴ درصد و مجموع حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۶ ماهه سال جاری با رشد ۲۶ درصدی به مرز ۴ میلیارد دلار رسیده است.

روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته ۲ برابر شده است. این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است.

تداوم روند نزولی قابل توجه در حجم صادرات مقاطع طویل فولادی از نکات مهم این گزارش است. صادرات میلگرد سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل می‌شود، ۲۲ درصد کاهش یافته است.

ارزش صادرات انواع ورقهای فولادی تقریباً ۳ برابر شده و به بیش از ۳۲۰ میلیون دلار رسیده که ناشی از تقویت رویکرد صادراتی در شرکت‌های گروه فولاد مبارکه از جمله خود این شرکت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ارزیابی می‌شود.