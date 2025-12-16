به گزارش خبرنگار مهر، در پی اظهارات امروز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری درباره پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)، عاطفه حاذق، وکیل وی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست ایجادشده، توضیحاتی ارائه کرد.

حاذق گفت: آنچه در سخنان سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده، ناظر بر موضوع عفو بوده و نه اصل احراز توبه؛ چرا که به موجب رأی صادره از سوی شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، توبه موکل پیش‌تر احراز شده است.

وی افزود: موضوع احراز توبه پیش از این نیز به‌صورت رسمی اعلام شده و بر همین اساس، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود که پس از احراز توبه وی، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضائیه واصل شده و در حال بررسی است و در صورت موافقت ریاست قوه قضائیه، پرونده جهت طرح عفو به محضر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

عاطفه حاذق تأکید کرد: بنابراین، توبه امیرحسین مقصودلو به استناد رأی دادگاه کیفری یک، پیش‌تر احراز شده و آنچه هم‌اکنون در فرآیند بررسی قرار دارد، درخواست عفو است؛ از این‌رو، هرگونه تلقی مبنی بر وجود تعارض در این خصوص، ناشی از خلط میان دو مقوله «توبه» و «عفو» است.