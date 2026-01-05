به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان شرکتکننده در آئین معنوی اعتکاف، با تسلیت سالروز وفات شهادتگونه حضرت زینب کبری (س)، اظهار کرد: توفیق حضور در خانه خدا و شرکت در مراسم اعتکاف، رزقی معنوی و فرصتی ارزشمند برای پالایش روح و تقویت پیوند با پروردگار است.
وی با اشاره به استقبال گسترده جوانان و دانشجویان از این آئین عبادی افزود: بنا بر گزارش ارائهشده، بیش از ۲۱۵ نفر در این مراسم شرکت کردهاند و این حضور پررنگ، نشاندهنده توجه نسل جوان به معنویت، آن هم در ایام امتحانات، است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انسان برای تعالی به دو عنصر «معرفت» و «معنویت» نیازمند است، تصریح کرد: معرفت بدون معنویت، ناپایدار و لغزنده است و معنویت بدون آگاهی نیز نمیتواند انسان را به کمال برساند؛ رشد حقیقی در گرو همراهی این دو بال است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تشبیه زندگی به دریایی متلاطم، خطاب به دانشجویان گفت: همانگونه که یک کشتی باید توان مهار طوفان را داشته باشد، انسان نیز در فراز و نشیبهای زندگی تنها با ایمان و معنویت میتواند مسیر خود را حفظ کند.
وی اعتکاف، نماز و فرهنگ شهادت را کانونهای تولید معنویت دانست و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعهای که به معاد ایمان دارد، نیرویی الهامبخش و حرکتآفرین است و جوانان بسیاری را در طول تاریخ به دفاع از دین و میهن فراخوانده است.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به دستاوردهای علمی و دفاعی کشور خاطرنشان کرد: در کنار توانمندیهای موشکی، پهپادی، هستهای و فناوریهای نوین که ایران را در مرزهای دانش قرار داده است، همچنان نیازمند نصرت الهی، دعا و ایمان هستیم.
وی در پایان تأکید کرد: اعتکاف، روح و جان انسان را برای مواجهه با حوادث آینده تقویت میکند و این سرمایه معنوی، پشتوانهای ماندگار برای زندگی فردی و اجتماعی خواهد بود.
