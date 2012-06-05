به گزارش خبرنگار مهر، 300 نفر از زائران غیر ایرانی نیز در مسجد جامع گوهرشاد حضور خواهند یافت.

همچنین مراسم معنوی اعتکاف در 400 مسجد خراسان رضوی با حضور مشتاقان و دلشیفتگان انس با پروردگار برگزار می شود.

برگزاری مراسم اعتکاف در 80 مسجد مشهد

کارشناس مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در 400 مسجد استان مراسم اعتکاف برگزار می شود که از این تعداد 80 مسجد مربوط به مشهد است.

حجت الاسلام حسین علی رحمتی اظهار کرد: اعتکاف فرصتی است که برای خلوت با خدا فراهم شده و زمان مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خم های زندگی مادی غرق شده خود را باز یابد.

کارشناس مسئول امور تشکل های دینی درتبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: گفتمان دینی در مساجد این استان در ایام اعتکاف تشکیل می شود.

حجت الاسلام حسین نمازی فرد نیز اظهار کرد: پاسخ گویی به مسائل شرعی، ایجاد حلقه های معرفت و گفتمان دینی از جمله برنامه هایی است که در ایام اعتکاف در مساجد انجام می شود.

اعتکاف بیش از 6 هزار نفر در مساجد مشهد

وی ادامه داد: برگزاری مراسم معنوی دعا، مناجات، وعظ، سخنرانی و بیان احکام اعتکاف از دیگر اقدامات و فعالیت هایی است در ایام اعتکاف در مساجد صورت می گیرد.

حجت الاسلام نمازی فرد از برگزاری دوره آموزشی یک روزه برای مسئولان برگزار کننده مراسم معنوی اعتکاف در مساجد خبر داد و افزود: پیش بینی می شود بیش از 6 هزار نفر در مساجد مشهد معتکف شوند.

برگزاری اعتکاف در 400 مسجد خراسان رضوی

معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: 400مسجد در سطح خراسان رضوی و 80 مسجد در سطح مشهد میزبان معتکفان هستند.

حجت الاسلام مهدی جودکی افزود: به منظور آسیب شناسی، ارتقا و کیفیت بخشی و بهره مندی از نظرات و اجرای هرچه بهتر مراسم معنوی اعتکاف در مساجد خراسان رضوی بانک اطلاعاتی ویژه اعتکاف با همکاری موسسه فرهنگی تبیان راه اندازی شده است

وی ادامه داد: توزیع بروشورهای فرهنگی با موضوع احکام اعتکاف در بین معتکفان مساجد و بازدید و سرکشی بازرسان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از مساجد برگزار کننده مراسم معنوی اعتکاف از جمله برنامه های مراسم معنوی اعتکاف در مساجد خراسان رضوی است.

وی با بیان اینکه ماه رجب برترین ماه‌ها در نزد خداوند است و انسان باید در این ماه در بهره‌گیری از حسنات تلاش کند، گفت: اعتکاف زمینه تقویت معرفت دینی در نسل جوان را فراهم می کند.

حجت الاسلام جودکی تصریح کرد: حضور گسترده نسل جوان در این مراسم معنوی نشان دهنده روح معنوی جوانان است.

وی از حضور 90 درصدی خانم ها در مراسم معنوی اعتکاف استان خبر داد و افزود: برگزاری مراسم معنوی دعا، مناجات، وعظ، سخنرانی و بیان احکام اعتکاف از دیگر اقدامات و فعالیت هایی است در ایام اعتکاف در مساجد صورت می گیرد.

اعتکاف 300 نفر زائر غیر ایرانی در مسجد جامع گوهرشاد

معاون تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی نیز از اعتکاف 300 نفر زائر غیر ایرانی در مسجد جامع گوهر شاد مشهد خبر داد.

حجت الاسلام جلال حسینی ادامه داد: برای 300 نفر از زائران غیر ایرانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، عربستان و بحرین سهمیه ای به منظور اعتکاف در مسجد جامع گوهر شاد داده شده است.

وی افزود: اعتکاف در مسجد جامع گوهر شاد و در کنار مزجع شریف امام رضا (ع) یکی از اعتکاف های نمونه و الگو در کشور است.

برگزاری 120 برنامه مذهبی برای معتکفان مسجد گوهر شاد

وی ادامه داد: برگزاری 120 برنامه تبلیغی، مذهبی و فرهنگی برای معتکفان مسجد جامع گوهر شاد از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری روزانه دو سخنرانی ویژه معتکفین با حضور سخنرانان برجسته کشوری از جمله آیت الله سید احمد خاتمی، حجت الاسلام علی اکبری، مروی و قرائتی با موضوعات آثار تربیتی اعتکاف در وظایف اجتماعی، هدف و فلسفه اعتکاف به ایراد سخنرانی می پردازند.

برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی برای معتکفان

وی با اشاره به برنامه توجیهی و آموزشی برای معتکفان گفت: در 13 خردادماه برنامه ای توجیهی برای 4 هزار نفر معتکف در مسجد جامع گوهر شاد برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: در این جلسه توجیهی تذکرات لازم به منظور رعایت نکات اعتکاف، آداب و بیان احکام اعتکاف تبیین می شود.

برپایی مشاوره دینی به منظور رفع شبهات معتکفان

وی از برگزاری مشاوره دینی برای اولین به صورت شبانه روزی خبر داد و افزود: در ایام اعتکاف به منظور بهره مندی هر چه بیشتر و رفع شبهات معتکفین برای اولین بار مشاروه دینی به صورت شبانه روزی ارائه می شود.

وی یاد آور شد: همچنین به منظور بهره مندی هر چه بیشتر معتکفان از معارف بلند قرآنی کارگاه های تدبر در قرآن، مشاوره قرائت و تدبر در سیره معصومین (ع) برای خواهران و برادران تدارک دیده شده است.

وی در زمینه روز آخر اعتکاف بیان کرد: در روز آخر اعتکاف مراسم قرائت دعای ام داوود به صورت سراسری برگزار می شود.

اعتکاف راهی برای خود ساختگی نفس

حجت الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اعتکاف گفت: انسان به عنوان یک موجود اجتماعی همواره در خطر آلودگی فطرت و سرشت خود قرار داشته و ممکن است در طوفان حوادث زندگی دچار اضطراب شود که بر این اساس اسلام به منظور تطهیر و خود ساختگی نفس، اعتکاف و معتکف شدن را برای آدمی برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد: لذا انسان به یقین نیازمند خلوت کردن و تامل در خود است که در این راستا اعتکاف آن فرصت بی نظیری بوده که برای انسان فراهم شده است.

اعتکاف آمادگاه انسان های موحد

معاون تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی برای عبادت و فکر کردن است و آدمی می تواند در این زمان خانه دل را از اغیار تهی کرده و روح بندگی را در مسیر محبت الهی به دل بتاباند.

وی تاکید کرد: از منظر اسلام اعتکاف آمادگاه انسان های موحد برای حضور با بصیرت و با استقامت و پایداری در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.