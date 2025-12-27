آیت الله لائینی: افزایش حضور معتکفان پاسخ محکمی به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری اعتکاف استان با تبریک ماه مبارک رجب، ایام اعتکاف و سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص) گفت: گزارش‌های ارائه شده نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات گسترده برای برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف در ایام البیض است.

وی افزود: استقبال روزافزون مردم از کانون‌های معنوی و اماکن مشرفه، واقعیت‌های دین‌داری و گرایش جامعه به معنویت را اثبات می‌کند و روند صعودی ده سال گذشته امیدواری جامعه مذهبی را افزایش داده و موجب ناخرسندی کسانی است که تلاش دارند بشر را به سمت بی‌دینی و دنیازدگی سوق دهند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه اعتکاف عالی‌ترین نمونه پناهندگی انسان به دژ استوار الهی است، تصریح کرد: زاهدان، دانش‌آموزان و جوانان با چشم‌پوشی از تعلقات دنیوی، سه روز در خانه خدا به عبادت می‌پردازند و خدمت به معتکفان پیوند آنان با منبع الهی است که ارزش والاتری ندارد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ خلوت و جوهره معنوی اعتکاف تأکید کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی، حلقه‌های گفتگو و فعالیت‌های دانش‌آموزی باید به گونه‌ای برگزار شوند که نه از وقار معنوی اعتکاف کاسته شود و نه موجب دلزدگی افراد گردد. تکرار حضور دانش‌آموزان در سال‌های متوالی، بهترین نشانه موفقیت برنامه‌هاست.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر حفظ شأن و جایگاه مراسم، خطاب به هیئت امنای مساجد، پایگاه‌های بسیج و نمازگزاران اظهار داشت: این سه روز باید وقف خدمت به معتکفان شود و توجه به تغذیه سالم، نشاط، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور پزشک در صورت نیاز مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان بر برپایی اعمال ام‌داود و بهره‌مندی معنوی حداکثری معتکفان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که درهای رحمت الهی به روی تمامی عاکفان، راکعان و ساجدان گشوده شود.