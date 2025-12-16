  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

نهاده‌های دامی ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در فلاورجان کشف شد

نهاده‌های دامی ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در فلاورجان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۵۰ تن نهاده‌های دامی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از انباری در شهرستان فلاورجان خبر داد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر نگهداری مقادیری زیادی نهاده‌های دامی در انباری واقع در یکی از محلات شهرستان فلاورجان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در این راستا پس از بررسی‌های لازم تیمی از مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه کارشناسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۰ تن نهاده‌های دامی که به دلیل عدم ثبت در سامانه انبارها، قاچاق محسوب شده را کشف کنند.

وی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را برابر برآورد کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت

کد خبر 6691563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها