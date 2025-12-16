سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر نگهداری مقادیری زیادی نهاده‌های دامی در انباری واقع در یکی از محلات شهرستان فلاورجان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در این راستا پس از بررسی‌های لازم تیمی از مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه کارشناسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۰ تن نهاده‌های دامی که به دلیل عدم ثبت در سامانه انبارها، قاچاق محسوب شده را کشف کنند.

وی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را برابر برآورد کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت