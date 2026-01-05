سرهنگ مرتضی هادیان در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر نگهداری مقادیری زیادی نهاده‌های دامی در انباری واقع در یکی از محلات شهرستان فلاورجان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ادامه داد: در این راستا مأموران انتظامی پس از بررسی درستی موضوع به همراه نمایندگان اداره جهاد کشاورزی به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل ۱۵ تن نهاده‌های دامی قاچاق که در سامانه‌های مربوطه ثبت نشده بود را کشف کردند.

وی ارزش کالاهای کشف شده را برابر بررسی کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.