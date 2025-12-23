آغاز اردوی تیم ملی تپانچه از ۳ دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه از ۳ دی ماه در تهران آغاز و تا ۱۹ دی ماه ادامه دارد.
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی تپانچه به شرح زیر است:
تپانچه بانوان:
هانیه رستمیان از مازندران، گلنوش سبقت الهی از اصفهان، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان، مینا قربانی از همدان، فاطمه شکاری و زینب شکاری از اصفهان و مونا فرحزادی از تهران
تپانچه آقایان:
جواد فروغی از تهران، وحید گلخندان از کرمانشاه، سجاد پورحسینی از گیلان، محمد رسول عفتی از کرمانشاه، امیر جوهریخو از تهران، محمد کبوده از لرستان و رضا قره گوزلو از قزوین
هدایت این تیم را مریم سلطانی برعهده دارد و مصطفی منتظرعلیه وی را همراهی میکند.
