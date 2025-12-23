  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

آغاز اردوی تیم ملی تپانچه از ۳ دی ماه

آغاز اردوی تیم ملی تپانچه از ۳ دی ماه

دور جدید اردوی تیم‌ ملی تپانچه از فردا در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه از ۳ دی ماه در تهران آغاز و تا ۱۹ دی ماه ادامه دارد.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی تپانچه به شرح زیر است:

تپانچه بانوان:

هانیه رستمیان از مازندران، گلنوش سبقت الهی از اصفهان، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان، مینا قربانی از همدان، فاطمه شکاری و زینب شکاری از اصفهان و مونا فرحزادی از تهران

تپانچه آقایان:

جواد فروغی از تهران، وحید گلخندان از کرمانشاه، سجاد پورحسینی از گیلان، محمد رسول عفتی از کرمانشاه، امیر جوهری‌خو از تهران، محمد کبوده از لرستان و رضا قره گوزلو از قزوین

هدایت این تیم را مریم سلطانی برعهده دارد و مصطفی منتظرعلیه وی را همراهی می‌کند.

کد خبر 6699107
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها