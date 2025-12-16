به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی عرب‌پور ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه برگزاری دهمین اجلاسیه استانی نماز، حدود ۴۰۰ نشست تبیینی و گفتمانی در مدارس استان قم برگزار شده و علاوه بر آن، بین هفت تا ۱۰ پیش‌اجلاس در نواحی مختلف استان شکل گرفته است که نقش مهمی در آماده‌سازی فضای فرهنگی و فکری این رویداد ایفا کرده‌اند.



وی افزود: در کنار این برنامه‌ها، نزدیک به ۱۲ نشست تخصصی، کرسی آزاداندیشی و جلسات پاسخ به شبهات در دانشگاه‌های استان، به‌ویژه دانشگاه فرهنگیان، برگزار شده است و تمرکز ویژه بر این دانشگاه به دلیل جایگاه اثرگذار آن در تربیت معلمان و نقش‌آفرینی در شکل‌دهی به نسل آینده جامعه صورت گرفته است.



مدیر ستاد اقامه نماز قم ادامه داد: اجلاسیه امسال با توجه به محوریت بانوان و خانواده، در حوزه‌های علمیه خواهران قم برگزار خواهد شد و پیام مرجع عالی‌قدر جهان تشیع آیت‌الله حسین نوری همدانی نیز در این مراسم قرائت می‌شود که بر غنای معنوی و محتوایی برنامه خواهد افزود.



عرب‌پور با اشاره به رویکرد محتوایی دهمین اجلاسیه نماز گفت: این دوره از اجلاسیه با محور فناوری‌های نوین برگزار می‌شود و تلاش شده است پیوند میان معارف نماز و ابزارهای جدید فرهنگی و ارتباطی مورد توجه قرار گیرد تا پیام نماز متناسب با اقتضائات روز جامعه تبیین شود.



وی با تأکید بر جایگاه راهبردی نماز در اصلاح فرد و جامعه افزود: در آموزه‌های دینی، نماز حتی برای افرادی که دچار لغزش‌هایی هستند، نقش نجات‌بخش دارد، اما کارکردهای گسترده نماز در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و حتی اقتصادی کمتر به‌صورت عمیق برای عموم مردم تشریح شده و این اجلاسیه فرصتی برای تبیین این ابعاد مغفول است.



مدیر ستاد اقامه نماز قم تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع و امکانات، این ستاد از طریق مطالبه‌گری مستمر، زمینه اقامه نماز را در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، بیمارستان‌ها، بوستان‌ها و مسیرهای مواصلاتی دنبال کرده است که در همین راستا، حدود ۸۰ تفاهم‌نامه استانی با دستگاه‌های اجرایی منعقد شده و بازسازی نمازخانه‌های بوستان‌ها با همکاری شهرداری و پیگیری وضعیت نمازخانه‌های مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفته است.



عرب‌پور در ادامه به اقدامات عمرانی با مشارکت خیرین اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته، پنج مسجد با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان توسط خیرین در مناطق مختلف استان قم احداث شده و همچنین در قالب نهضت ملی مسکن شهید آیت‌الله رئیسی، جانمایی ۳۵ مسجد در سایت‌های مسکونی جدید انجام شده که این پروژه‌ها هم‌اکنون در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.



وی خاطرنشان کرد: دهمین اجلاسیه استانی نماز روز چهارشنبه هفته جاری در سالن آیت‌الله شرعی حوزه علمیه خواهران قم برگزار می‌شود و انتظار می‌رود خروجی‌های این اجلاسیه به تقویت برنامه‌های فرهنگی و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ نماز در سطح استان منجر شود.



مدیر ستاد اقامه نماز قم در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها بیان کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ نماز نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال مردم و مطالبه‌گری مؤثر اصحاب رسانه است تا با شناسایی کاستی‌ها و تقویت ظرفیت‌ها، هویت دینی جامعه بیش از پیش تحکیم شود.