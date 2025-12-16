۳۱۰ مورد قطعی برق در هرمزگان ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: آبگرفتگی در شهرهایی مانند بندرعباس و شهرهای غربی استان بیشتر بود که با حضور گروههای خدماتی و امدادی در حال رفع مشکل هستیم.
مهرداد حسن زاده افزود: سیلاب همچنین موجب بسته شدن موقتی برخی راهها نیز شد که در محور بندرخمیر به بندرلنگه محدوده پل کَنَخ هنوز جاده بسته است و رانندگان باید از مسیر جایگزین رفت و آمد کنند.
وی گفت: با توجه به ادامه بارشها امکان بسته شدن موقتی مسیرهای شهری و روستایی وجود دارد که در این صورت با کاهش شدت جریان آب، مسیرها بازگشایی میشود.
حسن زاده افزود: باران و وزش باد همچنین موجب ثبت بیش از ۳۱۰ مورد قطعی برق شد که با حضور گروههای اتفاقات برق شماری از این قطعیها رفع شد و ۱۶۲ مورد دیگر نیز در حال رفع مشکل است.
وی افزود: تاکنون حوادث ناشی از بارندگی فوتی یا مصدومی در هرمزگان نداشته است.
حسن زاده از شهروندان خواست همچنان توصیههای ایمنی را رعایت کنند و از نزدیک شدن به روخانههای فصلی و مسیلها، سفرهای غیر ضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
بارشها در هرمزگان از بامداد شنبه آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.
