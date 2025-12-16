شفیعی: سیستم بارشی قوی وارد اردستان شد

محمد صادق شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز و اواخر وقت امروز بارش‌ها در شهرستان اردستان شروع می‌شود و تا اواخر وقت روز پنج‌شنبه سیستم بارشی قوی در منطقه خواهد بود و به‌ویژه از صبح چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه است که احتمال زیاد بارش برف در ارتفاعات جنوب و جنوب غرب خواهیم داشت.

وی افزود: از ابتدای مهر ماه تاکنون ۷ میلی‌متر بارش در شهرستان داشتیم و میانگین بارش شهرستان در سال آبی گذشته ۷۰ میلی‌متر بوده همچنین میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ میلی‌متر بوده است.

رئیس اداره هواشناسی اردستان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی بارش در زمستان پیش‌رو، متناسب‌تر از سال گذشته خواهد بود اما تغییر اقلیم به سمت آب و هوای گرم و خشک را در پیش داریم.

شفیعی تصریح کرد: چند سالی است که این تغییر اقلیم ایجاد شده و روند افزایش دمای سالیانه وجود دارد همچنین میانگین دمای سالیانه نسبت به سال گذشته ۷ دهم درجه بیشتر شده و خشکسالی احتمالاً شدیدتر شود بنابراین باید الگوی مصرف رعایت شود.

وی بیان کرد: وضعیت کیفیت هوای اردستان همواره سالم بوده، گرد و غبار محلی بیشتر در ایام عید و تابستان در این منطقه وجود دارد و در حال حاضر با توجه به وجود رطوبت در منطقه، گرد و غبار و آلاینده‌ها را نداریم‌.