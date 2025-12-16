به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قربانی در حاشیه مراسم تجلیل از مدالآوران تیراندازی گفت: ما در طول این چهار سال اقدامات خوب و مؤثری را در جهت معرفی تیراندازی انجام دادیم. تیراندازی ۱۹۰ مدال دارد و خیلیها از این موضوع خبر ندارند. من ۲۸ سال رئیس هیأت اصفهان بودم و با آن سابقه به فدراسیون آمدم و اقدامات خوبی را نیز انجام دادیم و گامهای مؤثری برداشتیم.
وی ادامه داد: در گلوله زنی بعد از ۶۰ سال راهاندازی کردیم و بخش اهداف پروازی را نیز بعد از ۳.۵ سال تعطیلی به ۱۱ کشور فرستادیم که مدالهای طلا و نقره گرفتیم. همچنین بحث شکار را در حال قرار دادن آن در کانون اهداف پروازی هستیم که به افراد در این بخش به حیات وحش و محیط زیست نروند.
وی عنوان کرد: در کنار اینها یک استعدادیابی ۱۲ هزار نفری داشتیم که ۴۰، ۵۰ نفر به تیم ملی اضافه شدند. من با توجه به این چهار سالی که فدراسیون بودم، باید بگویم که هیچ فرقی بین من و سایر افراد حاضر در فدراسیون نیست و باید عدالت بین همه برقرار باشد. امروز هم از هیأتهای استانی، کارمندان فدراسیون و مدالآوران امسال که در رقابتهای مختلف روی سکو رفتند، تجلیل شد. امیدوارم خداوند ما را کمک کند تا این ارزش دینی را که متعلق به پیامبر اسلام است، در سطح عالی گسترش بدهیم.
وی درباره گران بودن اسلحه و فشنگ و گلایهها در این باره گفت: گرانی دست ما نیست و زیر نظارت وزارت دفاع تأمین میکنیم و آنها بیشتر خدمات را دادهاند. قیمت سلاح و مهمات در ایران نسبت به خارج ارزانتر هم است، اما به لحاظ اینکه تعدادشان زیاد است و وضعیت مالی آنها بالا نیست، برایشان سخت است که فشنگ را بخرند. هزینه ما در این باره هر ماه ۳۰۰ میلیون تومان است و من برای تأمین آنها باید بدوند و تلاش کنم تا تیراندازی را سر پا نگه دارم.
