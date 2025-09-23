زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با حکم مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی تیم‌های ملی تفنگ بزرگسالان، جوانان و نوجوانان کشورمان منصوب شد.

زائر رضایی سابقه حضور در تیم ملی تیراندازی و کسب مدال آسیایی را کارنامه دارد. وی همچنین به مدت ۱۰ سال به عنوان مربی در تیم ملی تیراندازی حضور داشت. سپس به مدت سه سال سرمربی تیم ملی بنگلادش بود و با هدایت این سرمربی بنگلادش برای اولین بار در المپیک حضور یافت.

پیش از این حسین قربانی هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را بر عهده داشت.

مرتضی قربانی ضمن قدردانی از زحمات حسین باقری در مدت حضورش در تیم‌های ملی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان و آرزوی موفقیت برای وی، حکم سرمربی‌گری زائر رضایی را تقدیم وی کرد.