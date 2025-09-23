  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ شد

زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ شد

محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی تیم‌های ملی تفنگ بزرگسالان، جوانان و نوجوانان کشورمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با حکم مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی تیم‌های ملی تفنگ بزرگسالان، جوانان و نوجوانان کشورمان منصوب شد.

زائر رضایی سابقه حضور در تیم ملی تیراندازی و کسب مدال آسیایی را کارنامه دارد. وی همچنین به مدت ۱۰ سال به عنوان مربی در تیم ملی تیراندازی حضور داشت. سپس به مدت سه سال سرمربی تیم ملی بنگلادش بود و با هدایت این سرمربی بنگلادش برای اولین بار در المپیک حضور یافت.

پیش از این حسین قربانی هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را بر عهده داشت.

مرتضی قربانی ضمن قدردانی از زحمات حسین باقری در مدت حضورش در تیم‌های ملی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان و آرزوی موفقیت برای وی، حکم سرمربی‌گری زائر رضایی را تقدیم وی کرد.

کد خبر 6599167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها